aespa（エスパ）のKARINA（26）が、18日までにインスタグラムを更新。大胆衣装で、腰のくびれを強調した。

KARINAは「サルの絵文字」とともに複数の写真を投稿。「見ざる、聞かざる」の絵文字と、涼しげなクロップトップ姿で、細い腰のラインを惜しげなく披露した。

韓国メディアのスポーツワールドは18日「ヒップなガールクラッシュを披露 ファンの心を仕留めた」のタイトルで「カーキ色のゴージュクロップノースリーブトップに、ウォッシュ加工が際立つチャコールカラーのワイドカーゴパンツを合わせ、センスの良いストリートルックを披露した。ウエストラインを際立たせ、完璧なシルエットを見せた」と報じた。

長い髪を両手で持って広げる、おちゃらけた写真などもあった。ビルの屋上で撮ったと思われる写真は、目をつぶって大声で叫んでいるようなシチュエーションのショットも。カメラを見つめて明るく笑ったり、気取った表情を浮かべるなど、魅力を発した。

所属するaespaは、29日に2枚目のアルバム「LEMONADE（レモネード）」をリリースし、本格的な活動を再開する予定だ。