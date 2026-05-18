参政党の神谷宗幣代表が１８日、国会内で会見を行い、１６日に予定されていた東大の学園祭「五月祭」での講演会が殺害予告があったため取りやめになった件について言及した。

「五月祭」を巡っては、運営する学生団体が１６日、会場の本郷キャンパスに爆破予告があったとして、全企画を中止。同日正午には神谷代表の講演会と、主催する政治系サークルとのパネルディスカッションなどが行われる予定だった。警視庁本富士署によると、同日午前に五月祭のホームページ宛てに、神谷氏を殺害するとのメッセージがあったという。

神谷氏は会見で「東大には当日、私も招待されて行ったんですが、（正門で）座り込み等がありましてですね。なかなか入れないというところがありました。運営側には、みなさんの判断がＯＫ状態になれば行きますということでお伝えしてたんですけれども…」と経緯を説明。「学生祭自体が当日中止になるというふうなこともあったということで、それに関しては非常にショックも受けました」と述べた。

続けて「考え方が違うとか意見が違うからといって、暴力的な脅しをしたり、恐怖心を抱いたりということ、相手を排除するというのは、健全な空間の１つではないと思います」と憤りの表情。「今回は大学という場所であったということで、大学側からは警察への要請はしなかったというようなことも聞きました。やはり数的な相手方が多かったということで、なかなか冷静に対応できなかったというふうに聞いております」とし「今回のことは、急にあったわけじゃなくて、これまで街頭演説など妨害もひどかった。ずっと入り口で騒いだり、中に入ってきて妨害しようとしたりということでありました」と主張した。

また「私は基本的に外部の講演って受けないようにしてまして。今回は私が元高校教師で学生に思いがあってお受けした」と強調。中止の代替案としては「学生の代表の方を議員会館に呼んで、いろいろお話ししたい」と話していた。