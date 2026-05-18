ドル高継続、午前の安値トライの後、動きが一服も、戻りは鈍い＝オセアニア為替概況



先週後半にドル全面高を受けて0.7270ドル前後から0.7150ドル割れまで売りが出た豪ドル。週明けは少し上昇して0.7169ドルを付けるも、すぐにドル高が優勢となり、午前中に安値を更新して0.7119ドルを付けている。その後は午後にかけて少し戻してもみ合い。戻り高値が0.7130ドル台と、上値が重い展開。

NZドルも同等の動きで、先週は木曜日の0.5940ドル台から0.5840ドル台まで下げ、週明けもう一段の上げに0.5823ドルを付けた。その後少し戻して0.5840ドル前後での推移。



対円でも豪ドルの重さが見られ、朝の113.60円前後から、午前中に113.13円を付けた。その後少し戻して113.50を挟んでの推移。NZドル円は92.50円前後がしっかり。戻りは92.90円前後までにとどまっており、上値の重さは継続。



今週の主な予定

豪州

05/19 09:30 Westpac消費者信頼感指数 （5月） 前回 -12.5% （前月比）

05/21 10:30 雇用統計 （4月） 予想 1.52万人 前回 1.79万人 （雇用者数）

05/21 10:30 雇用統計 （4月） 予想 4.3% 前回 4.3% （失業率）

05/21 10:30 雇用統計 （4月） 前回 5.25万人 （正規雇用者数）

05/21 10:30 雇用統計 （4月） 前回 -3.46万人 （非常勤雇用雇用者数・前月比）



NZ

05/19 07:45 生産者物価指数 （2026年 第1四半期） 前回 0.1% （前期比）

05/21 07:45 貿易収支 （4月） 前回 6.98億NZドル

05/22 07:45 小売売上高 （2026年 第1四半期） 予想 0.6% 前回 0.9% （前期比）

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