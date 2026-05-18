18日(月)は東北から九州にかけて、晴れて暑くなりました。兵庫県の豊岡や大分県の日田では全国で今年初の猛暑日となりました。これまでの1日の天気を振り返ります。

■今年初の猛暑日も 各地で真夏のような暑さに

18日(月)は東北から九州の広い範囲で晴れて気温が上がり、アメダスの310の地点で30℃以上の真夏日となりました。

午後3時までの最高気温は、兵庫県の豊岡と大分県の日田で35.3℃、京都府の舞鶴や鳥取、福岡県の久留米で34.4℃、京都府の宮津で34.3℃、佐賀で34.2℃、福井県の福井空港などで34.1℃となっています。

17日(日)に今年初めて真夏日となった東京都心は、18日(月)は29.3℃まで上がり、真夏日一歩手前の暑さとなりました。

【18日(月)午後3時までの最高気温】（）内は季節感

札幌 18.9℃（5月下旬）

仙台 22.8℃（6月中旬）

新潟 26.4℃（7月上旬）

東京 29.3℃（7月中旬）

名古屋 31.6℃（7月中旬）★今年一番の暑さ

大阪 31.5℃（7月中旬）★今年一番の暑さ・今年初の真夏日

広島 31.3℃（7月中旬）★今年一番の暑さ・今年初の真夏日

福岡 30.9℃（7月中旬）★今年一番の暑さ

那覇 26.1℃（5月上旬）

東北から九州にかけての極端な暑さは19日(火)にかけて続く見込みです。

■今年の”初猛暑日”は早い？ 遅い？

まだ5月なのにもう夏がやってきた…と驚いている方もいるかもしれませんが、5月18日に35℃以上の猛暑日を観測するのは、時期として早いのでしょうか？

昨年（2025年）を振り返ると、全国で初めて猛暑日となったのは岐阜県の飛騨市神岡で5月21日のことでした。

一昨年（2024年）を振り返ると、初猛暑日は福島県の伊達市梁川で、6月12日。さらにその前の年（2023年）は岐阜県の揖斐川で、5月17日でした。

近年は5月中に初猛暑日を観測するのはそう珍しくないようです。

■北海道は雲広がる

北海道は雲が広がり、所々で雨が降っています。最高気温は稚内で12.9℃、釧路で8.0℃など、この時期らしいヒンヤリ感となっています。

北海道では、このあとも北部を中心に雨が降りやすい状態が続くでしょう。

■極端な暑さは19日(火)まで

季節先取りの暑さは19日(火)にかけて続く見込みです。

19日(火)は山形や福島で34℃、岩手県の一関や長野県の松本、兵庫県の豊岡などで33℃、前橋や甲府、福井、京都、熊本などで32℃まで上がる予想です。

19日(火)も空気は比較的乾いていてカラッとした暑さですが、まだ体が暑さに慣れていない時期ですので、油断せず、こまめに水分補給をするなど熱中症対策をしてお過ごしください。

気象予報士 岡田沙也加