【グラビア】エリマリ姉妹・Erikaさん＆百瀬まりなさんが表紙＆巻頭グラビアに登場「週刊プレイボーイ22号」本日発売
【週刊プレイボーイ22号】 5月18日発売 価格：紙版670円、デジタル版570円【エリマリ姉妹・Erikaさん＆百瀬まりなさん】
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集英社は「週刊プレイボーイ22号」を5月18日に発売した。価格は紙版が670円、デジタル版が570円。
今週の週プレは、エリマリ姉妹・Erikaさんと百瀬まりなさんが表紙と巻頭グラビアに登場。また、声優の豊田萌絵さん、水崎綾女さんらのグラビアも掲載される。
（C）岡本武志／集英社
エリマリ姉妹「週プレ プラス！」アザーカット集「台湾紀行～prologue～」（C）岡本武志／集英社【豊田萌絵さん】
(C)藤原宏／集英社
【大増量】豊田萌絵写真集「Day by Day」(C)藤原宏／集英社【水崎綾女さん】
（C）アンディ・チャオ／集英社
【デジタル限定】水崎綾女写真集「濡れた月～wet moon～」（C）アンディ・チャオ／集英社【後藤真桜さん】
【デジタル限定】後藤真桜写真集「170cmの完成形。」（C）佐藤裕之／集英社【我妻ゆりかさん】
(C)唐木貴央／集英社
【デジタル限定】我妻ゆりか写真集「あったかくなってきたから」(C)唐木貴央／集英社【太田江莉奈さん】
(C)中村和孝／集英社
【デジタル限定】太田江莉奈写真集「八女のヴィーナス」(C)中村和孝／集英社【宮越虹海さん】
(C)小塚毅之／集英社
【デジタル限定】宮越虹海写真集「はめはずし」(C)小塚毅之／集英社