日向坂46五期生楽曲「円周率」MV公開決定！フォーメーション未発表もYouTubeプレミア公開ページはオープン

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日向坂46が5月20日にリリースする17thシングル「Kind of love」より、五期生楽曲「円周率」のMVが5月18日22時に公開されることが決定した。

■フォーメーションは未発表のまま

「円周率」は、2025年3月に日向坂46に加入した五期生による楽曲。YouTubeプレミア公開ページはオープンしており、フォーメーションも明かされておらず、ファンの間では様々な憶測が飛び交っている。

今回の五期生楽曲がどのような曲になっているのか、そして五期生がグループにどんな新しい風を吹かせるのか、日向坂46から目が離せない。

■リリース情報

2026.04.16 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Kind of love」

https://hinatazaka46.lnk.to/Kindoflove



2026.05.15 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Empty」

https://hinatazaka46.lnk.to/Empty



2026.05.20 ON SALE

SINGLE「Kind of love」

https://hinatazaka46.lnk.to/20260520_Kindoflove_PKG



■関連リンク

日向坂46 OFFICIAL SITE

https://www.hinatazaka46.com

■【画像】日向坂46アーティスト写真