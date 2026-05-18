日向坂46五期生楽曲「円周率」MV公開決定！フォーメーション未発表もYouTubeプレミア公開ページはオープン
日向坂46が5月20日にリリースする17thシングル「Kind of love」より、五期生楽曲「円周率」のMVが5月18日22時に公開されることが決定した。
■フォーメーションは未発表のまま
「円周率」は、2025年3月に日向坂46に加入した五期生による楽曲。YouTubeプレミア公開ページはオープンしており、フォーメーションも明かされておらず、ファンの間では様々な憶測が飛び交っている。
今回の五期生楽曲がどのような曲になっているのか、そして五期生がグループにどんな新しい風を吹かせるのか、日向坂46から目が離せない。
■リリース情報
2026.04.16 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Kind of love」
https://hinatazaka46.lnk.to/Kindoflove
2026.05.15 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Empty」
https://hinatazaka46.lnk.to/Empty
2026.05.20 ON SALE
SINGLE「Kind of love」
https://hinatazaka46.lnk.to/20260520_Kindoflove_PKG
■関連リンク
日向坂46 OFFICIAL SITE
https://www.hinatazaka46.com