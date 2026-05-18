ダイコー通産 <7673> [東証Ｓ] が5月18日大引け後(15:30)に業績・配当修正を発表。26年5月期の経常利益(非連結)を従来予想の12.3億円→12.6億円(前期は11.9億円)に2.2％上方修正し、増益率が3.3％増→5.5％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した12-5月期(下期)の経常利益も従来予想の5.5億円→5.8億円(前年同期は5.7億円)に4.9％増額し、一転して1.2％増益計算になる。



業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の63円→67円(前期は60円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年５月期の通期業績予想につきましては、大型の消防通信設備案件、防災行政無線案件及び屋外通信設備案件等の受注により、売上高が前回発表予想を上回る見通しとなりました。 利益につきましても、売上高の増加等により、営業利益、経常利益及び当期純利益ともに前回発表予想を上回る見通しであることから、上記のとおり通期業績予想を上方修正いたします。



当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営施策としており、会社の業績に応じた適正な利益還元に加え、日常の事業運営に必要な運転資金と将来の事業展開のための内部留保を確保して健全な財務体質を維持しつつ、安定的かつ継続的な配当を実施していくことを配当の基本政策としております。 2026 年５月期につきましては、上記業績予想修正の理由に記載のとおり、利益の額が前回発表予想を上回る見込みとなったため、前回公表いたしました１株当たり63 円から4 円増配し、１株当たり67 円の配当を実施させていただくことといたします。 なお、本件につきましては、2026 年８月開催予定の定時株主総会にて付議する予定であります。（注）本資料の予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。