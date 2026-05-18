ウェザーニューズ <4825> [東証Ｐ] が5月18日大引け後(15:30)に配当修正を発表。26年5月期の年間配当を従来計画の102.5円→107.5円に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は2025年12月26日に公表した「株式分割、株式分割に伴う定款の一部変更、及び配当予想の修正(40 周年記念配当) に関するお知らせ」の通り、創業 40周年を迎える節目において、株主の皆様の長年にわたるご支援に感謝の意を表するため、普通配当および記念配当を合わせ連結配当性向 100％を目安に配当を実施する方針です。 今般、当期40期の連結業績予想の見通しを精査した結果、連結営業利益、連結経常利益および親会社株主に帰属する当期純利益が前回発表予想を上回る見通しとなりました。つきましては、上記方針に基づき算定した結果、1株当たり期末配当予想を前回予想の57円50銭（普通配当 22円50銭、記念配当 35円）から５円増額し、62円50銭（普通配当 22円50銭、記念配当 40円）に修正いたします。