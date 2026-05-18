　18日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　222575　　　-8.8　　　 60970
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 37385　　　 5.5　　　　3568
３. <1321> 野村日経平均　　 27001　　 -41.6　　　 63740
４. <1360> 日経ベア２　　　 17768　　　26.6　　　　87.6
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 16429　　　-7.7　　　 72660
６. <1579> 日経ブル２　　　 14146　　　 0.4　　　 658.4
７. <1540> 純金信託　　　　 10376　　 -15.9　　　 21510
８. <1306> 野村東証指数　　　8524　　　34.0　　　 405.9
９. <1542> 純銀信託　　　　　8485　　　-7.9　　　 35130
10. <1568> ＴＰＸブル　　　　8300　　　32.7　　　 888.8
11. <200A> 野村日半導　　　　8259　　　37.1　　　　4266
12. <1329> ｉＳ日経　　　　　4710　　 -13.3　　　　6338
13. <2644> ＧＸ半導日株　　　3806　　 -63.2　　　　3786
14. <1330> 上場日経平均　　　3266　　 -29.0　　　 63780
15. <1320> ｉＦ日経年１　　　2752　　　13.2　　　 63430
16. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2619　　　 2.0　　　　 143
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2456　　　13.4　　　　3753
18. <1489> 日経高配５０　　　2435　　　33.0　　　　3195
19. <1671> ＷＴＩ原油　　　　2299　　　50.0　　　　5926
20. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　2279　　 102.2　　　 396.0
21. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　2202　　　45.6　　　1948.0
22. <1358> 上場日経２倍　　　2145　　 -29.3　　　116700
23. <2243> ＧＸ半導体　　　　2071　　 -35.1　　　　4321
24. <314A> ｉＳゴールド　　　1742　　　15.8　　　 341.3
25. <2036> 金先物Ｗブル　　　1691　　　18.1　　　180400
26. <1346> ＭＸ２２５　　　　1633　　　-7.0　　　 63360
27. <1615> 野村東証銀行　　　1499　　 -13.0　　　 643.6
28. <1545> 野村ナスＨ無　　　1375　　 -41.8　　　 46400
29. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1309　　　17.9　　　 66160
30. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　1251　　　84.8　　　　　90
31. <2016> ｉＦ米債７有　　　1248　124700.0　　　　1787
32. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　1197　　 -28.5　　　 73510
33. <1308> 上場東証指数　　　1078　　 -20.7　　　　4007
34. <2090> 農中米債７Ｈ　　　1031　 25675.0　　　　4329
35. <1356> ＴＰＸベア２　　　1007　　　51.7　　　 125.0
36. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 965　　　35.5　　　 571.1
37. <2559> ＭＸ全世界株　　　 915　　　 6.9　　　 28610
38. <2038> 原油先Ｗブル　　　 904　　 263.1　　　　3088
39. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 893　　　98.4　　　　1017
40. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 881　　 -55.1　　　　2510
41. <2244> ＧＸＵテック　　　 879　　 -10.6　　　　3440
42. <1655> ｉＳ米国株　　　　 860　　 -48.6　　　 843.4
43. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 829　　　-7.5　　　 33700
44. <282A> ＧＸ半導１０　　　 816　　　-1.0　　　　2290
45. <1328> 野村金連動　　　　 774　　　 0.4　　　 17070
46. <1398> ＳＭＤリート　　　 766　　　-5.2　　　1868.5
47. <381A> ｉＦ米債３無　　　 753　　 256.9　　　　2187
48. <1571> 日経インバ　　　　 716　　　60.5　　　　 331
49. <563A> ＧＸＮデカバ　　　 675　　 -26.2　　　　1074
50. <2510> 野村国内債券　　　 636　　 942.6　　　 804.7
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)

株探ニュース