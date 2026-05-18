ETF売買代金ランキング＝18日大引け
18日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 222575 -8.8 60970
２. <1357> 日経Ｄインバ 37385 5.5 3568
３. <1321> 野村日経平均 27001 -41.6 63740
４. <1360> 日経ベア２ 17768 26.6 87.6
５. <1458> 楽天Ｗブル 16429 -7.7 72660
６. <1579> 日経ブル２ 14146 0.4 658.4
７. <1540> 純金信託 10376 -15.9 21510
８. <1306> 野村東証指数 8524 34.0 405.9
９. <1542> 純銀信託 8485 -7.9 35130
10. <1568> ＴＰＸブル 8300 32.7 888.8
11. <200A> 野村日半導 8259 37.1 4266
12. <1329> ｉＳ日経 4710 -13.3 6338
13. <2644> ＧＸ半導日株 3806 -63.2 3786
14. <1330> 上場日経平均 3266 -29.0 63780
15. <1320> ｉＦ日経年１ 2752 13.2 63430
16. <1459> 楽天Ｗベア 2619 2.0 143
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2456 13.4 3753
18. <1489> 日経高配５０ 2435 33.0 3195
19. <1671> ＷＴＩ原油 2299 50.0 5926
20. <1475> ｉＳＴＰＸ 2279 102.2 396.0
21. <1343> 野村ＲＥＩＴ 2202 45.6 1948.0
22. <1358> 上場日経２倍 2145 -29.3 116700
23. <2243> ＧＸ半導体 2071 -35.1 4321
24. <314A> ｉＳゴールド 1742 15.8 341.3
25. <2036> 金先物Ｗブル 1691 18.1 180400
26. <1346> ＭＸ２２５ 1633 -7.0 63360
27. <1615> 野村東証銀行 1499 -13.0 643.6
28. <1545> 野村ナスＨ無 1375 -41.8 46400
29. <1326> ＳＰＤＲ 1309 17.9 66160
30. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 1251 84.8 90
31. <2016> ｉＦ米債７有 1248 124700.0 1787
32. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1197 -28.5 73510
33. <1308> 上場東証指数 1078 -20.7 4007
34. <2090> 農中米債７Ｈ 1031 25675.0 4329
35. <1356> ＴＰＸベア２ 1007 51.7 125.0
36. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 965 35.5 571.1
37. <2559> ＭＸ全世界株 915 6.9 28610
38. <2038> 原油先Ｗブル 904 263.1 3088
39. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 893 98.4 1017
40. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 881 -55.1 2510
41. <2244> ＧＸＵテック 879 -10.6 3440
42. <1655> ｉＳ米国株 860 -48.6 843.4
43. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 829 -7.5 33700
44. <282A> ＧＸ半導１０ 816 -1.0 2290
45. <1328> 野村金連動 774 0.4 17070
46. <1398> ＳＭＤリート 766 -5.2 1868.5
47. <381A> ｉＦ米債３無 753 256.9 2187
48. <1571> 日経インバ 716 60.5 331
49. <563A> ＧＸＮデカバ 675 -26.2 1074
50. <2510> 野村国内債券 636 942.6 804.7
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 222575 -8.8 60970
２. <1357> 日経Ｄインバ 37385 5.5 3568
３. <1321> 野村日経平均 27001 -41.6 63740
４. <1360> 日経ベア２ 17768 26.6 87.6
５. <1458> 楽天Ｗブル 16429 -7.7 72660
６. <1579> 日経ブル２ 14146 0.4 658.4
７. <1540> 純金信託 10376 -15.9 21510
８. <1306> 野村東証指数 8524 34.0 405.9
９. <1542> 純銀信託 8485 -7.9 35130
10. <1568> ＴＰＸブル 8300 32.7 888.8
11. <200A> 野村日半導 8259 37.1 4266
12. <1329> ｉＳ日経 4710 -13.3 6338
13. <2644> ＧＸ半導日株 3806 -63.2 3786
14. <1330> 上場日経平均 3266 -29.0 63780
15. <1320> ｉＦ日経年１ 2752 13.2 63430
16. <1459> 楽天Ｗベア 2619 2.0 143
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2456 13.4 3753
18. <1489> 日経高配５０ 2435 33.0 3195
19. <1671> ＷＴＩ原油 2299 50.0 5926
20. <1475> ｉＳＴＰＸ 2279 102.2 396.0
21. <1343> 野村ＲＥＩＴ 2202 45.6 1948.0
22. <1358> 上場日経２倍 2145 -29.3 116700
23. <2243> ＧＸ半導体 2071 -35.1 4321
24. <314A> ｉＳゴールド 1742 15.8 341.3
25. <2036> 金先物Ｗブル 1691 18.1 180400
26. <1346> ＭＸ２２５ 1633 -7.0 63360
27. <1615> 野村東証銀行 1499 -13.0 643.6
28. <1545> 野村ナスＨ無 1375 -41.8 46400
29. <1326> ＳＰＤＲ 1309 17.9 66160
30. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 1251 84.8 90
31. <2016> ｉＦ米債７有 1248 124700.0 1787
32. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1197 -28.5 73510
33. <1308> 上場東証指数 1078 -20.7 4007
34. <2090> 農中米債７Ｈ 1031 25675.0 4329
35. <1356> ＴＰＸベア２ 1007 51.7 125.0
36. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 965 35.5 571.1
37. <2559> ＭＸ全世界株 915 6.9 28610
38. <2038> 原油先Ｗブル 904 263.1 3088
39. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 893 98.4 1017
40. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 881 -55.1 2510
41. <2244> ＧＸＵテック 879 -10.6 3440
42. <1655> ｉＳ米国株 860 -48.6 843.4
43. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 829 -7.5 33700
44. <282A> ＧＸ半導１０ 816 -1.0 2290
45. <1328> 野村金連動 774 0.4 17070
46. <1398> ＳＭＤリート 766 -5.2 1868.5
47. <381A> ｉＦ米債３無 753 256.9 2187
48. <1571> 日経インバ 716 60.5 331
49. <563A> ＧＸＮデカバ 675 -26.2 1074
50. <2510> 野村国内債券 636 942.6 804.7
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
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