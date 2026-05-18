18日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比7.1％減の4678億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同9.5％減の3582億円だった。



個別では業界改革厳選ＥＴＦ地銀 <395A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ （除く金融）高配当５０ <566A> 、ＮＥＸＴ ＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 <1699> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ国債先物ダブルイン <2251> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸプライム１５０ <159A> など12銘柄が新高値。ｉシェアーズ 米国債２０年超 プレミアム <453A> 、ｉシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ＥＴＦ <1496> 、ｉシェアーズ 米国債２０年超 ＥＴＦ <2255> 、ＭＡＸＩＳ米国国債２０年超（為替ヘッジあり） <183A> 、ｉシェアーズ 気候リスク調整世界国債 <2853> など68銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きでは上場インデックスファンド日経半導体株 <213A> が5.13％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> が4.75％高、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> が4.35％高、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が4.22％高、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経半導体株指数連動型 <200A> が4.07％高と大幅な上昇。



一方、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> は5.05％安、ＮＥＸＴ 自動車・輸送機 <1622> は3.97％安、ＮＥＸＴ 商社・卸売 <1629> は3.61％安、東証スタンダードＴＯＰ２０ＥＴＦ <1551> は3.56％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> は3.49％安と大幅に下落した。



日経平均株価が593円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2225億7500万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金2124億1600万円をやや上回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が373億8500万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が270億100万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が177億6800万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が164億2900万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が141億4600万円の売買代金となった。



株探ニュース