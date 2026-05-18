ニコニコプレミアム、2度目の料金改定で月額990円に値上げ 運営コスト増加で「苦渋の決断」
ニコニコは18日、8月1日より「ニコニコプレミアム」および「有料ニコニコチャンネル」の料金を改定することを発表した。ニコニコプレミアムの月額払いは790円から990円に値上げする。有料ニコニコチャンネルの月額プラン料金はチャンネルによって異なる。
【画像】2度目の値上げ！公開された『ニコニコプレミアム』料金改定内容
料金改定について公式サイトでは、「ニコニコでは、安定的な利用環境の維持とさらなるアップデートへの投資を続けていくため、2026年8月1日（土）より、「ニコニコプレミアム」および「有料ニコニコチャンネル」の料金を改定させていただきます」と報告。
料金改定の背景は、「ニコニコでは、プラットフォーム全体をとおして運営の効率化・合理化を行いながら、現在の料金体系の維持に努めてまいりました。しかし、市場環境の目まぐるしい変化や物価上昇が続くなかで、サービス提供に必要なシステム・設備の維持、コンテンツの調達、セキュリティ対策など、プラットフォーム全体で各種コストや人件費も増加しており、運営の効率化・合理化で吸収し続けることが難しい状況です」と現状を伝えた。
また「今後もコスト増加が見込まれる情勢のなかで慎重に検討を重ねてまいりましたが、ニコニコプラットフォーム全体を対象として、安定的な利用環境の維持とさらなるアップデートへの投資を続けていくために、2026年8月1日（土）より「ニコニコプレミアム」および「有料ニコニコチャンネル」の料金を改定させていただく運びとなりました」と経緯を説明した。
「ニコニコプレミアムの料金改定は2度目、有料ニコニコチャンネルの料金改定は2008年のサービス提供開始から初となります。苦渋の決断であり、ご利用の皆さまにはご負担をおかけすることとなり誠に心苦しい限りではございますが、ご理解いただけますようお願い申し上げます」とし、「引き続き運営の効率化・合理化を進めていくとともに、より楽しく・より快適に創作活動や交流を続けられる場所を提供していけるよう、環境整備とサービス向上にさらに取り組んでまいります」と理解を求めた。
具体的には、ニコニコプレミアムは月額払い（クレジットカード・あと払い・PayPal・スマートフォン）が、790円から990円に値上げ。Apple Account／Google Play定期購入の料金は変更しない。年額払いも7900円から9900円、90日チケットも2370円から2970円に値上げする。
有料ニコニコチャンネルは、8月1日以降の自動更新時／新規入会から、所定のチャンネルで改定後の月額プラン料金を適用。改定後の月額プラン料金はチャンネルによって異なり、詳細は公式サイトの「2026/8/1 料金改定対象チャンネル一覧」にて掲載されている。
【画像】2度目の値上げ！公開された『ニコニコプレミアム』料金改定内容
料金改定について公式サイトでは、「ニコニコでは、安定的な利用環境の維持とさらなるアップデートへの投資を続けていくため、2026年8月1日（土）より、「ニコニコプレミアム」および「有料ニコニコチャンネル」の料金を改定させていただきます」と報告。
また「今後もコスト増加が見込まれる情勢のなかで慎重に検討を重ねてまいりましたが、ニコニコプラットフォーム全体を対象として、安定的な利用環境の維持とさらなるアップデートへの投資を続けていくために、2026年8月1日（土）より「ニコニコプレミアム」および「有料ニコニコチャンネル」の料金を改定させていただく運びとなりました」と経緯を説明した。
「ニコニコプレミアムの料金改定は2度目、有料ニコニコチャンネルの料金改定は2008年のサービス提供開始から初となります。苦渋の決断であり、ご利用の皆さまにはご負担をおかけすることとなり誠に心苦しい限りではございますが、ご理解いただけますようお願い申し上げます」とし、「引き続き運営の効率化・合理化を進めていくとともに、より楽しく・より快適に創作活動や交流を続けられる場所を提供していけるよう、環境整備とサービス向上にさらに取り組んでまいります」と理解を求めた。
具体的には、ニコニコプレミアムは月額払い（クレジットカード・あと払い・PayPal・スマートフォン）が、790円から990円に値上げ。Apple Account／Google Play定期購入の料金は変更しない。年額払いも7900円から9900円、90日チケットも2370円から2970円に値上げする。
有料ニコニコチャンネルは、8月1日以降の自動更新時／新規入会から、所定のチャンネルで改定後の月額プラン料金を適用。改定後の月額プラン料金はチャンネルによって異なり、詳細は公式サイトの「2026/8/1 料金改定対象チャンネル一覧」にて掲載されている。
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