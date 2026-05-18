BTS、デビュー記念日に約4年ぶり『THE CITY BUSAN』開催決定
韓国の7人組グループ・BTSが、デビュー記念日に韓国・釜山で大規模な都心イベント『BTS THE CITY ARIRANG - BUSAN』（以下『THE CITY BUSAN』）を開催する。
【ライブ写真】約10年ぶり!？メキシコのファンと対面したBTS
『THE CITY BUSAN』は、釜山を舞台に市民と観光客が共に楽しむ文化イベント。BTSは、2022年に開催された『BTS ＜Yet To Come＞ in BUSAN』の際にも「THE CITY」を開催し、釜山を都市型コンサートプレイパークへと変身させた。BTSは約4年ぶりに再びこの地で『THE CITY』を開催することになり、今回はBTSのデビュー記念日である6月13日前後に実施される。
釜山広域市の積極的な協力と後援を基に企画された『THE CITY BUSAN』は、地方自治体との緊密な協業により、観客だけでなく一般市民も参加できるオープンなイベントを実現する。広安大橋の華やかなドローンライトショーや「映画の殿堂」ビッグルーフライトショーをはじめ、釜山ユーラシアプラットフォーム、光復路メディアファサードなど釜山の主要ランドマークをBTSのメッセージで飾る。
海雲台（ヘウンデ）海水浴場で開催される「海雲台砂祭り」と連携した「Love Song Lounge」や、「Love Quarter」では、街の至る所で誰でも自由にイベントの雰囲気を満喫できる。 The Bay 101に設けられるコミュニティスペース「ARMY 'MADANG'」では、グローバルビッグテック企業のスポンサーによるブース体験など、最先端技術とエンターテインメント要素の融合による、差別化された楽しさを提供する。
ショッピングやF＆B分野でも、新世界百貨店センタムシティに設置される大規模ポップアップストアで公式マーチゾーンや体験型展示でダイナミックな空間体験を実現する。さらに、地域を代表するグルメブランドも多数参加し、オリジナルの味や魅力を提供する。これ以外にも釜山シティツアー、ヨットツアー、パラダイスイースホテル釜山のテーマ宿泊パッケージなど、モビリティや宿泊でBTSの音楽やメッセージを体験できる。「THE CITY BUSAN」の詳細情報は、Global Superfan Platform「Weverse」のBTS公式チャンネルで確認できる。
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『THE CITY BUSAN』は、釜山を舞台に市民と観光客が共に楽しむ文化イベント。BTSは、2022年に開催された『BTS ＜Yet To Come＞ in BUSAN』の際にも「THE CITY」を開催し、釜山を都市型コンサートプレイパークへと変身させた。BTSは約4年ぶりに再びこの地で『THE CITY』を開催することになり、今回はBTSのデビュー記念日である6月13日前後に実施される。
海雲台（ヘウンデ）海水浴場で開催される「海雲台砂祭り」と連携した「Love Song Lounge」や、「Love Quarter」では、街の至る所で誰でも自由にイベントの雰囲気を満喫できる。 The Bay 101に設けられるコミュニティスペース「ARMY 'MADANG'」では、グローバルビッグテック企業のスポンサーによるブース体験など、最先端技術とエンターテインメント要素の融合による、差別化された楽しさを提供する。
ショッピングやF＆B分野でも、新世界百貨店センタムシティに設置される大規模ポップアップストアで公式マーチゾーンや体験型展示でダイナミックな空間体験を実現する。さらに、地域を代表するグルメブランドも多数参加し、オリジナルの味や魅力を提供する。これ以外にも釜山シティツアー、ヨットツアー、パラダイスイースホテル釜山のテーマ宿泊パッケージなど、モビリティや宿泊でBTSの音楽やメッセージを体験できる。「THE CITY BUSAN」の詳細情報は、Global Superfan Platform「Weverse」のBTS公式チャンネルで確認できる。