オアシズ大久保佳代子（55）が18日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。今年初の猛暑日になったことのニュースに際して、この日名古屋駅のホームで体験したことを報告した。

番組冒頭で、気温についての話題となり、今夏は40度以上の「酷暑日」が出てくるのでないかと心配する声が出た。大久保はこの日、スタジオでの生出演のため名古屋入りした際について「新幹線の名古屋駅のホームってめちゃめちゃ暑いんです。それ感じましたもん、降りて。あっ、来た、灼熱がスタートした、って私、思いました。この感じだった、って」と状況を報告した。

MC石井亮次が「天気にも詳しい、鉄道にも詳しい沢さんが、名古屋駅のホームが方角的に暑くなる、って」と、気象予報士で鉄道ファンのCBCテレビ沢朋宏アナウンサーに語りかけると、沢アナは「方角が良くないんですよ。名古屋駅の新幹線ホームは、他の新幹線東海道線のホームとは違って、きれいに南北、向いちゃってるんです。南北を向いていると、午後に西日がバンッととなるんで、スゴく影響を受けるんです」と新幹線ホームのトリビアを交えながら解説した。