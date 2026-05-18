「.hack//G.U.」20周年描き下ろし記念イラストが公開描き下ろしイラストを使用した新グッズも発売
【「.hack//G.U.」20周年描き下ろし記念イラスト】 5月18日 公開
サイバーコネクトツーは、「.hack//G.U.」20周年描き下ろし記念イラストを5月18日に公開した。
2006年5月18日はプレイステーション 2用RPG「.hack//G.U. vol.1 再誕」が発売され、今年（2026年）に発売20周年を迎えた。
記念イラストは、本作のキャラクターデザインを手掛けたサイバーコネクトツーの細川誠一郎氏による描き下ろしとなっており、ハセヲをはじめとした八相のメンバーが描かれている。
また、描き下ろしイラストを使用したマルチマットも発売決定。カードゲーム等のマットやグッズ置き場の装飾として使用できるほか、デスクに置いたりなどの様々な用途で使用することができる。サイズは350×600mm、表面フルカラー、裏面ラバー素材。価格は3,850円。
『.hack//G.U.』20th Anniversary- .hack情報／CC2公式 (@dothack_cc2) May 18, 2026
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『.hack//G.U.』は2026年5月18日で発売から20周年を迎えました✨
本作のキャラクターデザインを手掛けたサイバーコネクトツー細川誠一郎による、20年の軌跡を祝う晴れやかな描き下ろし記念イラストを公開！… pic.twitter.com/97mAZbDiCr
(C).hack Conglomerate .hack//G.U. TM ＆ (C) Bandai Namco Entertainment Inc. Illustration by 細川誠一郎