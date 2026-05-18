【「.hack//G.U.」20周年描き下ろし記念イラスト】 5月18日 公開

サイバーコネクトツーは、「.hack//G.U.」20周年描き下ろし記念イラストを5月18日に公開した。

2006年5月18日はプレイステーション 2用RPG「.hack//G.U. vol.1 再誕」が発売され、今年（2026年）に発売20周年を迎えた。

記念イラストは、本作のキャラクターデザインを手掛けたサイバーコネクトツーの細川誠一郎氏による描き下ろしとなっており、ハセヲをはじめとした八相のメンバーが描かれている。

また、描き下ろしイラストを使用したマルチマットも発売決定。カードゲーム等のマットやグッズ置き場の装飾として使用できるほか、デスクに置いたりなどの様々な用途で使用することができる。サイズは350×600mm、表面フルカラー、裏面ラバー素材。価格は3,850円。

(C).hack Conglomerate .hack//G.U. TM ＆ (C) Bandai Namco Entertainment Inc. Illustration by 細川誠一郎