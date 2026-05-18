「007」新ジェームズ・ボンド俳優探しが正式に始動！
アマゾンMGMスタジオが、「007」シリーズの新作でジェームズ・ボンドを演じる俳優のキャスティングを始めたことを正式に発表した。数々の名演が誕生した『ゲーム・オブ・スローンズ』や『ザ・クラウン』を担当したことで知られるニナ・ゴールドが、キャスティングディレクターを務めるという。
【写真】ダニエル・クレイグ決定前、ボンド役候補だった９人
Varietyによると、スタジオは声明で、「次期ジェームズ・ボンド役の選考が行われています」と発表。「選考過程について具体的にコメントする予定はありませんが、適切な時期が来たら、007ファンの皆様にさらなる情報をお伝えします」と明らかにした。
ゴールドはエミー賞演技賞を多数獲得した『ゲーム・オブ・スローンズ』や『ザ・クラウン』を手掛けたほか、「スター・ウォーズ」シリーズや『レ・ミゼラブル』、『オデッセイ』、『教皇選挙』などでもキャスティングを担当。クロエ・ジャオ監督の『ハムネット』で、アカデミー賞に新設されたキャスティング賞にノミネートされた経歴を持つ。ゴールド本人はコメントしていないものの、制作関係者が彼女の参加を認めたという。
イギリスを代表するスパイ映画「007」シリーズの第26作品目となる新作は、『DUNE／デューン 砂の惑星』などで知られる仏系カナダ出身のドゥニ・ヴィルヌーヴが監督を務め、ドラマ『ピーキー・ブラインダーズ』のクリエイター、スティーヴン・ナイトが脚本を担当する。
『007／ノー・タイム・トゥ・ダイ』をもってダニエル・クレイグがボンド役を卒業して以来、これまでアーロン・テイラー＝ジョンソンやジェイコブ・エロルディ、カラム・ターナーらの名前が候補として挙がってきた。アマゾンMGMの映画部門責任者コートニー・ヴァレンティは、先月開催されたシネマコンにて、「この作品を慎重かつ深い敬意をもって制作しています」と述べている。
【写真】ダニエル・クレイグ決定前、ボンド役候補だった９人
Varietyによると、スタジオは声明で、「次期ジェームズ・ボンド役の選考が行われています」と発表。「選考過程について具体的にコメントする予定はありませんが、適切な時期が来たら、007ファンの皆様にさらなる情報をお伝えします」と明らかにした。
イギリスを代表するスパイ映画「007」シリーズの第26作品目となる新作は、『DUNE／デューン 砂の惑星』などで知られる仏系カナダ出身のドゥニ・ヴィルヌーヴが監督を務め、ドラマ『ピーキー・ブラインダーズ』のクリエイター、スティーヴン・ナイトが脚本を担当する。
『007／ノー・タイム・トゥ・ダイ』をもってダニエル・クレイグがボンド役を卒業して以来、これまでアーロン・テイラー＝ジョンソンやジェイコブ・エロルディ、カラム・ターナーらの名前が候補として挙がってきた。アマゾンMGMの映画部門責任者コートニー・ヴァレンティは、先月開催されたシネマコンにて、「この作品を慎重かつ深い敬意をもって制作しています」と述べている。