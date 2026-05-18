NiziUリク「初めてのコンセプト」雰囲気ガラリなギャル風コーデお披露目「完成度高い」「伝説級に可愛い」
【モデルプレス＝2026/05/18】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のRIKU（リク）が5月17日、自身のInstagramを更新。斬新なイメージチェンジ写真を公開し反響を呼んでいる。
【写真】23歳NIziUメンバー「完成度高い」と話題のギャル風コーデ
リクは「ギャル。初めてのコンセプトでワクワクしたぁ」などとつづり、写真を複数枚投稿。NiziUが参加した、歌手の西野カナの最新曲「LOVE BEAT（feat. NiziU）」のミュージックビデオにてギャルに変身した姿を披露している。ブラウンのレースのキャミソールにピンクのトップス、チェック柄のプリーツスカートと普段の大人っぽい雰囲気から一転、ガーリーなコーディネートとなっている。またキャミソールからは、美しい肌が覗いている。
この投稿に「ギャル可愛すぎる」「素敵ですね」「雰囲気変わる」「肌綺麗すぎ」「とっても似合ってます」「完成度高い」「伝説級に可愛い」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】23歳NIziUメンバー「完成度高い」と話題のギャル風コーデ
◆リク、ギャルに大変身
リクは「ギャル。初めてのコンセプトでワクワクしたぁ」などとつづり、写真を複数枚投稿。NiziUが参加した、歌手の西野カナの最新曲「LOVE BEAT（feat. NiziU）」のミュージックビデオにてギャルに変身した姿を披露している。ブラウンのレースのキャミソールにピンクのトップス、チェック柄のプリーツスカートと普段の大人っぽい雰囲気から一転、ガーリーなコーディネートとなっている。またキャミソールからは、美しい肌が覗いている。
◆リクの投稿に反響
この投稿に「ギャル可愛すぎる」「素敵ですね」「雰囲気変わる」「肌綺麗すぎ」「とっても似合ってます」「完成度高い」「伝説級に可愛い」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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