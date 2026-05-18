北中米Ｗ杯（６月１１日）に向けて、「選手達とピッチの中へ飛び込む」をテーマにした次世代型没入応援イベントが渋谷の「ＭＩＹＡＳＨＩＴＡ ＰＡＲＫ」で開催される（２９日〜７月２０日）。

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１階は「熱狂への入り口」。無料・有料の両エリアに多彩なコンテンツが展開されており、特設カウンターでの限定フードやドリンク、床のスイッチを踏むと選手たちが目の前に現れる動的な「イマーシブフォトブース」が登場。また「ＪＩ ＢＬＵＥ」の巨大パネルを設置している。

２階は「至宝の展示＆クリエイティブフロア」（全て有料）。日本代表の軌跡を間近に感じることができる展示フロアとなっており、日本代表がこれまで掲げてきた優勝トロフィーを特別展示。最新技術「クリアキャスト」を用いた演出や、日本代表への想いを直接届けることができる「デジタル応援メッセージボード」も設置する。

３階は「最高峰の没入型シアターフロア」（全て有料）。イベント最大の目玉である「３Ｄ―ＬＥＤシアター」を設置し、専用ゴーグルの着用でピッチに飛び込むような圧倒的な臨場感に包まれる演出のもと、オリジナルムービー「サッカー日本代表『最高の景色を２０２６』オフィシャルアンバサダー」の「ＪＩ ＢＬＵＥ」が歌う公式テーマソング「景色」のパフォーマンス映像を楽しむことができる。

期間は２０２６年５月２９日（金）から７月２０日（月・祝）までの２か月間。価格は一般（１８歳以上）が平日３９００円、土日祝４５００円。