広島の森翔平投手が、２０日のＤｅＮＡ戦（マツダ）で約１か月半ぶりに先発する。左脚の内転筋痛で離脱していた。１９日、マツダで投手練習に参加した左腕は「ばっちりです。ここから挽回したいと思っていますし、何とか勝てるように。勝てるピッチングをしたなと思います」と意気込んだ。

今季初先発となった４月８日の巨人戦（マツダ）で７回無失点と好投した後に“消息不明”となっていたが、故障による離脱だった。１０日にファーム・リーグのオリックス戦（由宇）で復帰し、５回無失点と好投。「（患部の）不安もなく、強い球が投げられていたのでよかった」と満を持しての復帰となる。

昨季は自己最多７勝（８敗）を挙げ、２年連続で開幕ローテ入り。当初は４月２日のヤクルト戦（神宮）が今季初先発の予定だったが、前日（１日）が雨天中止となった影響で、スライド登板の岡本に譲った。復帰登板の２０日も雨予報。「天候はどうにもできない。その中でできることを全力でやります。（降水確率は）６０％ですよね？ ６０％って結構外れますから」と登板を心待ちにした。