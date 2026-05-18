気象予報士の奈良岡希実子さんが17日、自身のインスタグラムを更新。息子と触れ合う姿を投稿した。



【写真】出産報告から1カ月足らず おそろコーデの産後ママのやさしい姿

奈良岡さんは「息子とお揃いのお洋服」と題し、後ろから子どもに手を添えるショットをアップ。2人はおそろのTシャツ姿で、「夫が以前私と息子に買ってきてくれたTシャツ」であることを明かした。22年4月に読売テレビ「情報ライブ ミヤネ屋」(今年3月5日まで出演)のディレクターと結婚したことを報告している。



しゃがんで息子と視線を合わせて語りかける、ほほえましい姿も公開。「青森もいよいよ半袖日和になったので2人で着てみたら あーら！パツパツ！坊ちゃん大きくなってるからね」と記し、「毎日見ているからわらなかったけど、ずいぶん成長してるんだね」と母としての思いもにじませる。



4月24日に「青森で桜が美しく咲く頃に、第二子となる元気な女の子を出産いたしました」と報告している、奈良岡さん。息子もペアルックが気に入ったようで、「ちょっとパツパツなTシャツだけど おそろいおそろいって嬉しそうに着てくれて お母さんとっても嬉しかった」と喜びをつづった。



奈良岡さんは1985年生まれ、青森県出身。東京女子大文理学部哲学科を卒業している。22年に結婚し、23年7月に第1子を出産したことを公表。気象予報士だけでなく、防災士、健康気象アドバイザーの資格を持ち、青森市観光大使も務めている。



（よろず～ニュース編集部）