＜2＞ゴールデンドームミサイル防衛網構築に20年間・最大1兆2000億ドル推定

米議会予算局（CBO）は5月12日に公開した報告書で、トランプ大統領の「ゴールデンドーム」大統領令に合うレベルの国家ミサイル防衛システムを構築・運用するには今後20年間に約1兆2000億ドル（約190兆円）かかると試算した。トランプ大統領は2025年5月、このプログラムの初期配備費用として1750億ドルを想定していると明らかにしていた。2025年4月にはゴールデンドーム・プログラムの責任者マイケル・ゲトライン大将が議員らに対し、ゴールデンドームの構築費用は約1850億ドルにのぼると話した。

CBOの分析の核心は宇宙基盤の迎撃機レイヤーに集中した。7800基の衛星で構成される宇宙基盤の迎撃機レイヤーは全体の調達費用の約70％、総費用の約60％を占めると試算された。このレイヤーだけでも20年間で7430億ドルに達し、衛星1基あたり約2200万ドル、運用寿命は5年と仮定された。

しかしCBOは天文学的な費用を投じても中国やロシアが敢行する全面的な大規模攻撃にはシステムが圧倒される可能性があると指摘した。また、完全に無力化することが「完全に撃退すること」と同じ意味ではないとし、いかなる防衛システムも常に完璧に作動するわけではないと強調した。

軍事メディアのブレーキングディフェンスはCBOの今回の試算について、膨大なミサイル防衛システム構築事業の費用が上昇し続けるトレンドを示す最新の資料だと評価した。

一方、ゲトライン大将は5月14日のカンファレンスでCBOの報告書に正面から反論した。ゲトライン大将は「CBOは我々が構築しているものを試算したのではない。彼らは2000年代初頭の旧式技術に基づいて費用を算定した」と指摘し、CBOが自身のオフィスに実際のアーキテクチャについて問い合わせもしなかったと明かした。

続いて「過去の事例を単純に未来に当てはめればCBOのような巨額の数値が出るのは当然だ」とし、ゴールデンドームは地域防衛のためのまったく異なるアーキテクチャだと明らかにした。ゲトライン大将は安全保障上の理由から詳細な設計を公開できないことを認めながらも、核心的な障害は物理学ではなく経済性と規模の問題だと力説した。「国家を破産させるようなやり方でこの事業を進めることはできない。防衛産業界が革新的に思考し、費用を下げなければいけない」と強調した。

ゲトライン大将は「CBOの報告書によって米国国民が国家ミサイル防衛の必要性と脅威の深刻さを知ることになった」と前向きな側面も認めた。最近の議会公聴会で費用問題への懸念を認識したかのように、財政的に妥当でなければミサイル発射段階で迎撃する宇宙基盤の迎撃システムは開発しない方針を示した。

＜3＞米海軍、中国対応ために450隻規模の大規模艦隊増強計画公開

5月11日、米国海軍は海軍造船計画（U．S．Navy Shipbuilding Plan）を通じて、冷戦終結以降で最大規模となる、有人・無人の戦闘艦を含む450隻規模の艦隊構築計画を発表した。

具体的な戦力構成を見ると、2027会計年度基準の395隻から始まり、2031年までに450隻に拡大する。ここには戦闘艦299隻、補助艦68隻、無人海洋システム83隻が含まれる。米海軍が無人戦闘体系を長期的な戦力構造に公式に組み込んだのは今回が初めてだ。

今回の計画の核心戦力は大きく4つの軸で構成されている。第一に、潜水艦戦力の大幅な強化だ。コロンビア級弾道ミサイル原子力潜水艦5隻の導入に620億ドル以上を配分し、バージニア級攻撃型原子力潜水艦も10隻の追加調達に630億ドルを投入する。バージニア・ペイロード・モジュール（VPM）を搭載したブロックV改良型は、トマホーク巡航ミサイルや極超音速打撃兵器を大量に搭載し、中国の接近阻止・領域拒否（A2／AD）領域内での作戦に投入される予定だ。

第二に、水上艦戦力の質的な転換だ。アーレイ・バーク級駆逐艦の後継DDG（X）をキャンセルし、トランプ級戦艦に先進レーダー、電子戦装備、次世代ミサイル防衛技術を統合、さらに原子力推進戦艦（BBGN）の概念が導入される。BBGNは極超音速打撃力、指向性エネルギー兵器、戦術核抑止力を備えた大型戦闘艦であり、この数十年で最も根本的な米海軍の戦力概念の転換を象徴している。

第三に、自律型無人体系の大規模な統合だ。中型無人水上艇（MUSV）や超大型無人潜水艇（XLUUV）数十隻が有人戦闘艦とともに作戦を展開し、偵察、電子戦、標的支援、ミサイル発射任務を遂行する。米海軍は、未来の戦争における生存は少数の高価格な戦力への集中よりも、多数の有・無人連携体系の分散にかかっていると判断している。

第四に、産業動員能力の拡充だ。2027〜2031会計年度の間に戦闘艦の建造だけで3050億ドル以上を投入し、分散造船比率を現在の約10％から50％まで引き上げ、産業基盤そのものを戦時生産体制に合わせて再編するという構想だ。

原子力推進戦艦に決定したトランプ級戦艦は2055会計年度までに15隻が建造される予定だ。しかし21世紀後半と予想される全体寿命周期の間、費用が5000億ドルから7000億ドルに膨らみ、コスト問題が浮上している。

チェ・ヒョンホ／ミリドム代表／軍事コラムニスト