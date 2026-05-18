フェリシモと青い森鉄道は、青森県立美術館で行われるミッフィー展との連携企画「AOMORI × Dick Bruna TABLE」のコラボ乗車券2種を、4月18日から6月21日まで販売している。

「青い森ワンデーパス（コラボデザイン版）」は、青い森鉄道線全線の普通・快速列車自由席が1日乗り降り自由となるフリー乗車券で、南部せんべいにデザインをプリントし、使用後は食べることができる。「青森市おでかけフリーパス（コラボデザイン版）」は、同線の青森〜浅虫温泉間が1日乗り降り自由となるフリー乗車券で、りんごの木とミッフィーを配したダイカットの紙チケットをポストカードサイズで用意した。

いずれも利用時は自動改札機を通らず、駅係員または乗務員に提示する。使用開始後は遅延・運休の有無にかかわらず払いもどしや有効期間延長を行わない。購入は1人あたり各種3枚までで、販売場所は、青い森ワンデーパスが青森駅、浅虫温泉駅、小湊駅、野辺地駅、三沢駅、八戸駅の各駅窓口、青森市おでかけフリーパスが青森駅、浅虫温泉駅の各駅窓口。

料金は、「青い森ワンデーパス（コラボデザイン版）」が2,270円（大人用のみ）で、利用可能日は期間中の土・日・祝日と4月29日から5月5日まで。「青森市おでかけフリーパス（コラボデザイン版）」は700円で期間中毎日利用できるほか、大人1名の利用で小学生以下最大2名まで無料で同伴可能。