人気コーヒーチェーン『スターバックスコーヒー』のチルドカップシリーズから贅沢ないちごの新商品が登場する。2026年5月19日から期間限定で売り出される「スターバックス ストロベリークラッシュミルク」は、まるでいちごをそのまま食べているかのようなデザートドリンク。初夏にふさわしいフレッシュな味わいとなっている。

いちごの果肉がジューシー！ 贅沢なデザートドリンクに

2005年に発売されて以来多くの人に愛されている『スターバックス』チルドカップシリーズは、コンビニやスーパーで手に入り、気軽にスタバを楽しめるのが魅力だ。

2026年5月19日に発売する「スターバックス ストロベリークラッシュミルク」は、その人気シリーズの新商品。いちごの果実をそのまま食べているかのような、贅沢な“いちご感”を堪能できるという。

「スターバックス ストロベリークラッシュミルク」

「一粒ずつ丁寧に手摘みしたいちごの果肉・果汁を使用し、ほんのりとした甘酸っぱさの中に、ジューシーないちごの味わいを楽しめます」（同社）

さらに、コクのあるミルクと練乳を加え、まろやかに仕上げたという。

パッケージにもこだわっており、一粒のいちご果実が大きく描かれたデザインには目を引かれる。いちごのジューシーさを想起させる華やかなパッケージだ。

「スターバックス ストロベリークラッシュミルク」は全国のファミリーマートで発売する。スタバのいちごドリンクをコンビニで手軽に買えるのは嬉しい。

「スターバックス ストロベリークラッシュミルク」

「スターバックス ストロベリークラッシュミルク」商品概要

スターバックス ストロベリークラッシュミルク

「スターバックス ストロベリークラッシュミルク」

発売日：2026年5月19日

発売地域：全国のファミリーマート ※一部地域・店舗では取り扱いがない場合あり

容量：180gカップ

希望小売（税別）：250円

賞味期限：18日間

特設ページ：https://enjoystarbuckschilled.jp/strawberry.html

【画像】スタバのチルドシリーズ新商品！ いちごを贅沢に味わえるデザートドリンク（4枚）