なでしこジャパンのコーチに内田篤人が就任！狩野監督就任会見で電撃発表「今から大きな期待と責任を感じています。頑張ります！」
日本サッカー協会が５月18日、狩野倫久（みちひさ）氏のなでしこジャパン監督就任会見を実施した。
なでしこジャパンの指揮官を巡っては、日本女子代表史上初の外国人監督であるニルス・ニールセン氏が、先月２日に契約満了に伴って退任。その直後のアメリカ遠征では、当時コーチの狩野氏が監督代行を務めていた。
この日の会見では、なでしこジャパンのコーチに内田篤人氏、近賀ゆかり氏、佐野智之氏が就任すると電撃発表された。
男子日本代表のレジェンドである内田氏は、「再び日の丸を背負い世界と戦えること、そして狩野倫久監督のもと、世界一奪還を本気で目指すチームの一員になれることに、今から大きな期待と責任を感じています。頑張ります！」とコメントした。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
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なでしこジャパンの指揮官を巡っては、日本女子代表史上初の外国人監督であるニルス・ニールセン氏が、先月２日に契約満了に伴って退任。その直後のアメリカ遠征では、当時コーチの狩野氏が監督代行を務めていた。
この日の会見では、なでしこジャパンのコーチに内田篤人氏、近賀ゆかり氏、佐野智之氏が就任すると電撃発表された。
男子日本代表のレジェンドである内田氏は、「再び日の丸を背負い世界と戦えること、そして狩野倫久監督のもと、世界一奪還を本気で目指すチームの一員になれることに、今から大きな期待と責任を感じています。頑張ります！」とコメントした。
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