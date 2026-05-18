「かっこいい」「めろすぎ！」“27歳” 橋岡大樹の最新ショットに反響！ 久保建英も一言「老けたね」
ベルギー１部のゲントに所属する橋岡大樹が５月17日、インスタグラムを更新。この日は自身の誕生日で「27歳になりました」と報告した。
メガネをかけてたたずむモノクロの写真などをアップロード。「どんな１年にするかは自分次第！ まだまだここから頑張ります！ タフにいきましょう」と綴る。
この投稿には「お誕生日おめでとうございます」「素敵な歳になりますように」「活躍期待してます」「かっこいい」「お洒落だな〜」「写真めろすぎますね！」といった声が寄せられた。
また、鈴木優磨も「おめでとう」と祝福する一方、久保建英は「老けたね」、菅原由勢は「腹痛くなってきた」とコメント。長谷川唯は笑い泣きの絵文字を残す。橋岡は「老けたねは雑だな」など、それぞれに返信している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】橋岡大樹のメガネ姿「かっこいい」27歳の誕生日「お洒落だな〜」
メガネをかけてたたずむモノクロの写真などをアップロード。「どんな１年にするかは自分次第！ まだまだここから頑張ります！ タフにいきましょう」と綴る。
この投稿には「お誕生日おめでとうございます」「素敵な歳になりますように」「活躍期待してます」「かっこいい」「お洒落だな〜」「写真めろすぎますね！」といった声が寄せられた。
また、鈴木優磨も「おめでとう」と祝福する一方、久保建英は「老けたね」、菅原由勢は「腹痛くなってきた」とコメント。長谷川唯は笑い泣きの絵文字を残す。橋岡は「老けたねは雑だな」など、それぞれに返信している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】橋岡大樹のメガネ姿「かっこいい」27歳の誕生日「お洒落だな〜」