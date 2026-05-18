今月の注目雑誌から、魅力的な付録「エリクシール、明色化粧品、ヴィオテラス」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。完売前にぜひチェックしておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『美ST 2026年7月号』（光文社）の「エリクシール、明色化粧品、ヴィオテラス」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『美ST 2026年7月号』の「エリクシール、明色化粧品、ヴィオテラス」が見逃せない！


光文社から5月15日に発売される『美ST 2026年7月号』（税込960円）。付録として、「エリクシール、明色化粧品、ヴィオテラス」が付いてきます。

たるみケアの大本命！エリクシールのベスコス名品クリーム


資生堂が40年以上コラーゲンを研究し続けるエイジングケアブランド〈エリクシール〉から、ベストコスメ多数受賞の名品「トータルV ファーミングクリーム」が0.3g×1包入り。フェイスラインのもたつきが気になり始めた大人肌に寄り添う、”たるみケア”の大本命クリームです。こっくり濃厚なのにベタつかない絶妙なテクスチャで、塗りながらマッサージすれば引き締め感もアップ。アクアフローラルの香りに包まれる夜のスペシャルケアとして楽しめます。

古い角質オフ＆ハリ・ツヤ仕込みの実力派2品もイン！

〈明色化粧品〉からは医薬部外品「DETクリア ブライト＆ピール ピーリングジェリー〈無香料タイプ〉」が2ml×2包。肌の上でクルクルするだけで古い角質がポロポロ取れて、つるんと明るい印象の肌に導いてくれます。さらに〈ヴィオテラス〉の「サクラPセラム」は1ml×2包入りで、いま注目のPDRN（サケ由来のうるおい成分）にサクラエキスをプラスし、ふっくらハリ・ツヤ肌をサポート。落とす→与える→引き締めるのフルコースが叶う、贅沢な3ブランドセットです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
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(文:All About ニュース編集部)