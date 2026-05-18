【付録】「エリクシール、明色化粧品、ヴィオテラス」が付いてくる！ 『美ST 2026年7月号』が5月15日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『美ST 2026年7月号』（光文社）の「エリクシール、明色化粧品、ヴィオテラス」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
光文社から5月15日に発売される『美ST 2026年7月号』（税込960円）。付録として、「エリクシール、明色化粧品、ヴィオテラス」が付いてきます。
資生堂が40年以上コラーゲンを研究し続けるエイジングケアブランド〈エリクシール〉から、ベストコスメ多数受賞の名品「トータルV ファーミングクリーム」が0.3g×1包入り。フェイスラインのもたつきが気になり始めた大人肌に寄り添う、”たるみケア”の大本命クリームです。こっくり濃厚なのにベタつかない絶妙なテクスチャで、塗りながらマッサージすれば引き締め感もアップ。アクアフローラルの香りに包まれる夜のスペシャルケアとして楽しめます。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『美ST 2026年7月号』の「エリクシール、明色化粧品、ヴィオテラス」が見逃せない！
光文社から5月15日に発売される『美ST 2026年7月号』（税込960円）。付録として、「エリクシール、明色化粧品、ヴィオテラス」が付いてきます。
たるみケアの大本命！エリクシールのベスコス名品クリーム
資生堂が40年以上コラーゲンを研究し続けるエイジングケアブランド〈エリクシール〉から、ベストコスメ多数受賞の名品「トータルV ファーミングクリーム」が0.3g×1包入り。フェイスラインのもたつきが気になり始めた大人肌に寄り添う、”たるみケア”の大本命クリームです。こっくり濃厚なのにベタつかない絶妙なテクスチャで、塗りながらマッサージすれば引き締め感もアップ。アクアフローラルの香りに包まれる夜のスペシャルケアとして楽しめます。
古い角質オフ＆ハリ・ツヤ仕込みの実力派2品もイン！〈明色化粧品〉からは医薬部外品「DETクリア ブライト＆ピール ピーリングジェリー〈無香料タイプ〉」が2ml×2包。肌の上でクルクルするだけで古い角質がポロポロ取れて、つるんと明るい印象の肌に導いてくれます。さらに〈ヴィオテラス〉の「サクラPセラム」は1ml×2包入りで、いま注目のPDRN（サケ由来のうるおい成分）にサクラエキスをプラスし、ふっくらハリ・ツヤ肌をサポート。落とす→与える→引き締めるのフルコースが叶う、贅沢な3ブランドセットです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)