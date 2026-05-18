JR東海によりますと、18日午後2時45分頃、JR武豊線半田駅での線路設備確認の影響により、大府～武豊（上下線）で運転を見合わせていましたが、午後3時40分に再開しました。

【写真を見る】【交通情報】JR武豊線 大府～武豊 上下線で運転再開