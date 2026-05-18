ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【交通情報】JR武豊線 大府～武豊 上下線で運転再開 【交通情報】JR武豊線 大府～武豊 上下線で運転再開 【交通情報】JR武豊線 大府～武豊 上下線で運転再開 2026年5月18日 15時47分 CBC NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR東海によりますと、18日午後2時45分頃、JR武豊線半田駅での線路設備確認の影響により、大府～武豊（上下線）で運転を見合わせていましたが、午後3時40分に再開しました。 【写真を見る】【交通情報】JR武豊線 大府～武豊 上下線で運転再開 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト トイレットペーパー｢シングル｣と｢ダブル｣ どっちがお得？全国でシェア率に大きな違いが！ダブル派80％超の地域も 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは “日本一のスーパー”が岐阜の山奥に… コンビニ半分の広さで｢KALDI｣と呼ばれる秘密 店主は元百貨店の販売員 中津川市 関連情報（BiZ PAGE＋） 伊東市, 寺田屋, イベント, 徳島, 静岡, 井の頭線, 墓, 老人ホーム, 置床工事, グループウェア