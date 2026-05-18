中日の金丸夢斗投手が１８日、バンテリンドームで行われた投手練習に参加した。１９日の阪神戦（倉敷）に先発予定。キャッチボールやノックで最終調整を行った。

今季８試合目で、すでに３度目の地方登板だが、不安はない。倉敷では初登板となるが、「（初登板のマウンドも）気にならない。むしろ（イメージは）いい方」と、自信をのぞかせた。

５月５日の阪神戦（バンテリンドーム）では、７回２失点の好投で自身最多の３勝目をマーク。今季２度目の対戦を迎える阪神打線に「森下さん、（佐藤）輝さんの前にランナーを出さないこと。単打ＯＫの気持ちで、思い切って攻めていきたい」と意気込んだ。

１７日には、母校である関大が、関西学生野球春季リーグ戦で優勝を飾った。２０２３年秋以来、５季ぶり４１度目（旧リーグを含む）の優勝。春季のリーグＶは３１年ぶりで、１２度目の大学選手権出場（６月８〜１４日・神宮、東京ドーム＝報知新聞社後援）の切符を勝ち取った。優勝を決めた京大戦を動画で見ていたという金丸は「うれしい」と目を細めた。報道陣からの、流れが来るのでは？の問いに「明日、ノーヒットノーランあるよ（笑）」と冗談めかして笑ったが、後輩たちの活躍を力に変える。