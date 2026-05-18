タレント上沼恵美子（71）が18日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。ラジオ初共演を果たしたシンガー・ソングライター松任谷由実（72）について語った。

15日に放送されたニッポン放送「松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD」にゲスト出演し、ユーミンと対談した上沼。こころ晴天を聴いたユーミンからオファーを受けたと以前に語っていたが、「反響をきょう、ニッポン放送の方からからメールでいただいてね。凄い良かったみたいで。たくさんの方に聴いていただいたり、ユーミンさんも喜んでくださったって」と報告した。

あらためて「うれしいわあ。私ほんと、じわじわじわじわとうれしいの。行ってる時は気張ってたけど。生きてて良かったなと思って。これは神様のご褒美」と声を弾ませた。

トーク内容について「緊張してたから何をしゃべってたか分からへんねんけど」と苦笑い。「やっぱりユーミンさんの番組やから、ユーミンさんのテンポに合わさなあかんと思って。とにかく私はぼや〜っとしてました、楽しかったけど」と振り返った。

ユーミンと称賛合戦になったが、「好きなもんは好き、尊敬は尊敬やからね。こびてたやんか、とか言われても違う。そんな小っちゃい話じゃない。凄い方なの」と主張。「美術館に行ってピカソのゲルニカ見たとき動けなくなったのよ、圧倒されて」と全身に鳥肌が立つ感覚があったと回想し、「それをユーミンさんにも感じた。それぐらい凄い人と会ってる、スゴイ人が目の前にいるっていう感動ってそうそうない」と力説した。

「後光が差してるのよ。大好きって言ったらあまりにも失礼やから言いにくいけども…でも、大好きやわ」と強調。「凄い才能があって天才で、雲の上の人で皆のあこがれの人で、何十年もトップをけん引してきた人なんだけど。人間性というかね…人格者で礼儀正しくて腰が低くて笑顔がステキで。全部そろってる人っていないんだわ、私これだけ生きてていろんな人に会ってるけど」と絶賛した。

話の流れで、「この間東京に行った時、好きやわあと思ってた人の楽屋にあいさつに行って。なんか雰囲気違うなあと思ったら、めっっっちゃ感じ悪かったからね！」と告白した。

「大物で、凄い方やで。皆さんが知ってる方やからね。でもガッカリして帰って来た！そういうこともあるわけ。お年やねんな…それは。虚勢張ってるって思ったな」と話していた。