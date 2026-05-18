「大相撲夏場所・９日目」（１８日、両国国技館）

幕下最下位格付け出しで今場所デビューした大森（２２）＝追手風＝は、龍葉山（時津風）との無敗対決を制し、５勝目を挙げた。

相手がなかなか手をつかず、駆け引きでじらされた立ち合い。「先に手をついて待っとこうと思った。（動揺は）なかった」。低い姿勢で当たり、冷静にタイミング良く突き落とした。角界屈指の男前として各メディアから連日取り上げられ、この日も歓声が多かった。「おかげさまで順調に勝てている。声援もありがたい」と感謝した。また、この日は兄も観戦。「勝てて良かった」と胸を張った。

プチハプニングもあった。初めて“西方”から土俵に上がり、所作でミス。審判に修正され、「間違えたっす。親方にも笑われました。（修正は）ありがたかった」と恥ずかしそうに笑った。

５連勝でトップを堅守し、Ｖも見えてきたが、「自分のペースで頑張ります」と冷静に見据えた。

金沢学院大４年時に全日本選手権で準優勝。同じ石川・穴水町出身の北陣親方（元小結遠藤）に勧誘され、入門先を決めた。北陣親方からは一番相撲の前に「勝つためには何をしてもいい。そういう世界。結果が一番大事」と助言を受けている。