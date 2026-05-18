タレントで女優の野呂佳代（42）が18日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）にゲストとして生出演。高校卒業後、芸能界入り前に働いていた店を明かした。

AKB48を卒業後はタレントとして活動、近年は女優としても活躍中の野呂。芸能界に入らなかったら目指していた職業について聞かれ、「父が美容師なんです」と告白。高校3年生の時、クラス全員の進路が決まる中、芸能志望ながら白紙のままの自分に「ヤバい」と焦った。「手に職があったほうがいい」との父の言葉を受け「父の店で働きながら、通信制の（美容師の）学校に」と振り返った。

しかし夢を捨てきれず「中途半端になっちゃって申し訳ない」と半年で退学。一度、別事務所のオーディションに合格し、2年ほどレッスンを受けるも挫折したあと、「GAPで働いてた」と、世界的アパレルチェーン店で働いていたことを明かした。

かつて渋谷にあったという勤務先では、俳優やモデル志望の同僚に刺激を受けた。その後「これでダメだったら、年齢的にも22とかだし、やめたほうがいいかな」とAKBのオーディションに挑戦。「で、無事（店を）辞めて」と語っていた。