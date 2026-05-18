変顔、後ろから抱き着き、視線そらし……金田久美子が未公開写真を大放出 小祝さくら、神谷そらとの3ショットも！
金田久美子が自身のインスタグラムを更新。「楽しかった写真がフォルダにたくさん」「載せきれなかった写真もたくさん」と記し、スマホにはこれまでの投稿で紹介しきれなかった写真が何枚もたまっていることを明かすと、今回はその中から20枚を一挙に公開した。
【実際の投稿】BGMを聞き逃すな！ 森山直太朗の名曲？
公開された写真の中にはゴルフ場で小祝さくらと仲良くジェラートを楽しむ写真も。2人の後ろでは神谷そらが満面の笑顔を浮かべており、トーナメントの合間のリラックスタイムを捉えていた。また友人と頬を寄せながらウィンクをしたり、変顔をしたりする2ショットや、わざと視線をそらした2ショット、道端で友人に背中から抱き着いて楽しそうに笑う動画。さらにゴルフの練習風景や、タオルで全身を包み温活で汗を流すレアな写真もあった。また目の前の鉄板で肉が焼かれている様子や、イカの姿づくり、ラーメンなど美味しそうな料理の写真、小さな子と一緒に撮った写真など、ジャンルは多岐に及んでいた。最後に「#私の今週のパターの様子を音楽に乗せてみました」と記すと、投稿のBGMとして森山直太朗の「うんこ」という大胆な選曲をしていた。投稿を見たファンも「オフショット嬉しい！」「めちゃくちゃ楽しそう」「どのくみちゃんもかわいい」と秘蔵写真の一挙公開を大喜び。そして「凄い歌だなww」「BGMの破壊力ww」と選曲に大笑いしていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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