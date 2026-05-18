「強い日差しでも視界が見やすい」 オークリーのサングラスが街でも浮きにくかった
日差しが強くなるこれからの季節、外を歩くだけで目の疲れを感じる人も増えてくる。そんな中で再注目されているのが、オークリー（OAKLEY）のサングラス。スポーツ向けのイメージが強いブランドだが、最近は街でも取り入れやすいデザインが増えており、通勤や旅行、フェスなどで使う人も多い。今回は、見やすさと掛けやすさを両立した人気モデルを紹介する。
【写真】「まぶしさのストレス減った」お手頃価格もうれしいオークリーのサングラス
■オークリー、実は普段使いしやすかった
オークリー（OAKLEY）というとスポーツ向けのイメージが強いが、最近は街でも取り入れやすいデザインが増えている。黒フレームや落ち着いたレンズカラーのモデルなら、普段のコーデにも合わせやすく、旅行や通勤、長時間の外歩きでも使いやすい。
【1】OAKLEY(オークリー) サングラス0OO9245 FROGSKINS (Asia Fitting)メンズ
「オークリーは気になるけど、スポーツ感が強すぎるのはちょっと…」という人でも取り入れやすいのが「FROGSKINS」。黒フレームを選べば普段の服装にもなじみやすく、Tシャツやシャツなどシンプルなコーデにも合わせやすい。
レンズの見やすさはもちろん、長時間掛けていても重たさを感じにくいのもポイント。旅行やフェス、休日の街歩きなど、“外にいる時間が長い日”にちょうどいいモデルだ。
■レビューで人気の理由
スポーツ感が強すぎず街でも掛けやすい
黒系コーデにも合わせやすいデザイン
長時間でも比較的ラクに掛けやすい
【2】サングラス0OO9271 FLAK 2.0 (Asia Fitting)ユニセックス大人
より“見やすさ”や快適さを重視したい人に合いそうなのが「FLAK 2.0（フラック2.0）」。オークリーらしい機能性をしっかり感じられるモデルで、強い日差しの中でも視界を確保しやすい。
スポーツ寄りのデザインではあるものの、ブラック系を選べば街でもそこまで浮きにくい印象。ドライブや旅行、長時間の外移動が多い人なら、使いやすさを実感しやすそうだ。
■レビューで人気の理由
日差しが強い日でも視界を確保しやすい
軽量感があり長時間使いやすい
外歩きや運転時にも使いやすいデザイン
【3】Oakley サングラスOO9250A ACTUATOR Aユニセックス大人
「ACTUATOR（アクチュエーター）」は、スポーツ感と普段使いのバランスが取りやすい1本。オークリーらしい機能性はありつつ、フレームデザインは比較的落ち着いていて、街コーデにもなじみやすい。
“いかにもスポーツサングラス”という雰囲気が出にくいため、サングラス初心者でも挑戦しやすそう。カフェ巡りや旅行、アウトドアなど、シーンを選ばず使いやすいのも魅力だ。
■レビューで人気の理由
街でも浮きにくいデザイン
普段使いとアウトドアを両立しやすい
サングラス初心者でも取り入れやすい
強い日差しが気になるこれからの季節、サングラスは“まぶしさ対策”だけでなく、長時間の外歩きを快適にしてくれるアイテムにもなってくれる。今回紹介したオークリー（OAKLEY）のモデルは、スポーツ感が強すぎず、街でも取り入れやすいものばかり。普段使いしやすい1本を探している人はチェックしてみてほしい。
【写真】「まぶしさのストレス減った」お手頃価格もうれしいオークリーのサングラス
■オークリー、実は普段使いしやすかった
【1】OAKLEY(オークリー) サングラス0OO9245 FROGSKINS (Asia Fitting)メンズ
「オークリーは気になるけど、スポーツ感が強すぎるのはちょっと…」という人でも取り入れやすいのが「FROGSKINS」。黒フレームを選べば普段の服装にもなじみやすく、Tシャツやシャツなどシンプルなコーデにも合わせやすい。
レンズの見やすさはもちろん、長時間掛けていても重たさを感じにくいのもポイント。旅行やフェス、休日の街歩きなど、“外にいる時間が長い日”にちょうどいいモデルだ。
■レビューで人気の理由
スポーツ感が強すぎず街でも掛けやすい
黒系コーデにも合わせやすいデザイン
長時間でも比較的ラクに掛けやすい
【2】サングラス0OO9271 FLAK 2.0 (Asia Fitting)ユニセックス大人
より“見やすさ”や快適さを重視したい人に合いそうなのが「FLAK 2.0（フラック2.0）」。オークリーらしい機能性をしっかり感じられるモデルで、強い日差しの中でも視界を確保しやすい。
スポーツ寄りのデザインではあるものの、ブラック系を選べば街でもそこまで浮きにくい印象。ドライブや旅行、長時間の外移動が多い人なら、使いやすさを実感しやすそうだ。
■レビューで人気の理由
日差しが強い日でも視界を確保しやすい
軽量感があり長時間使いやすい
外歩きや運転時にも使いやすいデザイン
【3】Oakley サングラスOO9250A ACTUATOR Aユニセックス大人
「ACTUATOR（アクチュエーター）」は、スポーツ感と普段使いのバランスが取りやすい1本。オークリーらしい機能性はありつつ、フレームデザインは比較的落ち着いていて、街コーデにもなじみやすい。
“いかにもスポーツサングラス”という雰囲気が出にくいため、サングラス初心者でも挑戦しやすそう。カフェ巡りや旅行、アウトドアなど、シーンを選ばず使いやすいのも魅力だ。
■レビューで人気の理由
街でも浮きにくいデザイン
普段使いとアウトドアを両立しやすい
サングラス初心者でも取り入れやすい
強い日差しが気になるこれからの季節、サングラスは“まぶしさ対策”だけでなく、長時間の外歩きを快適にしてくれるアイテムにもなってくれる。今回紹介したオークリー（OAKLEY）のモデルは、スポーツ感が強すぎず、街でも取り入れやすいものばかり。普段使いしやすい1本を探している人はチェックしてみてほしい。