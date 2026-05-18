タレントの上沼恵美子（71）が17日放送の読売テレビ系「上沼・高田のクギヅケ！」（日曜前11・40）に出演。かつて冠番組に招いたゲストについて語った。

15日放送の「松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD」に、松任谷のオファーを受けゲスト出演した上沼。松任谷との初対談を「すっごいよかった」と振り返り、その人柄を大絶賛。「超一流の方っていうのは腰が低くて礼儀正しい。ほんで二流三流、顔と名前は知ってるけどってなったら感じ悪い。もうどうしようもない」といきなり切り込んだ。

1995年から2022年まで続いた上沼の冠の平日帯番組「上沼恵美子のおしゃべりクッキング」を振り返り「大阪にゲストが来ますわ。超一流なんて大阪には来ません！二流三流の“ドラマで顔見たことあるけど名前知らん”っていうような人が一番タチ悪い！」と暴露。

ゲスト1人につき5本撮り、1日10本撮影していたといい「月曜から金曜まででいちいち着替えてくれはるねん。それはいいんだけど、頭（ヘアスタイル）変えてくれの、何したいわこれしたわ。時間はかかるわ、メークさんがやったら“何やってんの！下手くそが！”って言う。物凄く空気悪いねん」と“二流三流”ゲストの態度の悪さをぶっちゃけ。

ゲストはその後、自分でヘアセットをやり直し不機嫌な表情でスタジオ入りしてくるといい「その後私、“今日は麻婆豆腐です”ってやらなあかんねん。凄い嫌だった！そんな人だらけやった！」と回顧。「時効ですからね。27年間やらせてもらいましたが変なんようさんいてたわ！」と鬼の形相で声を張り上げ、スタジオを盛り上げた。