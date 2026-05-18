辻希美「茶色いな」“あり物”詰まった簡単弁当公開「健康的で美味しそう」「ボリューミーで美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/05/18】タレントの辻希美が5月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】38歳5児のママタレ「理想」と話題のボリューミーな豪華弁当
辻は「日曜日だけどお弁当にした」「あり物簡単弁当」とつづり、写真を投稿。5個並んだプラスチックの容器の中に、ブロッコリーやウインナー、たまご焼きや唐揚げと混ぜご飯と思われるものが詰められている。更に辻は「赤がないから茶色いな」と記している。
この投稿には「どれも美味しそう」「愛情たっぷりですね」「料理上手で尊敬」「健康的で美味しそう」「ボリューミーで美味しそう」「お弁当の理想」などと話題となっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「理想」と話題のボリューミーな豪華弁当
◆辻希美「あり物簡単弁当」披露
辻は「日曜日だけどお弁当にした」「あり物簡単弁当」とつづり、写真を投稿。5個並んだプラスチックの容器の中に、ブロッコリーやウインナー、たまご焼きや唐揚げと混ぜご飯と思われるものが詰められている。更に辻は「赤がないから茶色いな」と記している。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿には「どれも美味しそう」「愛情たっぷりですね」「料理上手で尊敬」「健康的で美味しそう」「ボリューミーで美味しそう」「お弁当の理想」などと話題となっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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