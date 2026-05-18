IVEレイ、雰囲気一変のボブヘア姿が話題「印象変わってびっくり」「美貌が爆発してる」の声
【モデルプレス＝2026/05/18】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が5月17日、自身のInstagramを更新。雰囲気を一新したボブヘア姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】22歳K-POP日本人メンバー「似合ってる」と話題の雰囲気ガラリヘア
5月16日開催の「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2026」（『ASEA 2026』）」でMCを務めたレイはオフショットを複数枚投稿。オフショルダーで胸元にボリュームのあるタイトな白いドレスに耳の下で切り揃えられたボブヘアを合わせ、クールビューティーな雰囲気に一新した姿を披露している。
この投稿には「世界で最も美しい」「MCお疲れ様でした」「印象変わってびっくり」「ボブ似合ってる」「美貌が爆発してる」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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◆IVEレイ、雰囲気一新のボブヘア公開
5月16日開催の「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2026」（『ASEA 2026』）」でMCを務めたレイはオフショットを複数枚投稿。オフショルダーで胸元にボリュームのあるタイトな白いドレスに耳の下で切り揃えられたボブヘアを合わせ、クールビューティーな雰囲気に一新した姿を披露している。
◆IVEレイの投稿に反響
この投稿には「世界で最も美しい」「MCお疲れ様でした」「印象変わってびっくり」「ボブ似合ってる」「美貌が爆発してる」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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