【新華社済南5月18日】中国山東省淄博（しはく）市博山区は「中国琉璃（るり、ガラスの古称）の里」として知られ、琉璃焼成の技術が数百年にわたり受け継がれてきた。異業種からこの世界に入った宋苗（そう・びょう）さんは、琉璃への情熱を支えに30年以上研さんを積み、伝統を守りながら新たな表現にも挑んできた。

宋さんがこの道に入ったのは23歳の時だった。「中国琉璃芸術大師」の称号を持つ王乃宝（おう・だいほう）さんの琉璃作品に偶然出会い、深く心を動かされたのがきっかけという。当時は女性があまりいなかったこの業界に飛び込み、技術を磨き始めた。

2016年には博山区の琉璃焼成技術講習に参加し、芸術系大学の教員から指導を受けたことで、創作の幅が大きく広がった。ザクロやブドウといった伝統的な題材の枠を破り、豆苗（とうみょう、エンドウの若い葉と茎）をかたどった小ぶりな作品を制作。業界の展覧会で金賞を受けた。

これを機に、宋さんは花を主題にした琉璃細工に力を注ぐようになり、独自の「タングステン針ぼかし染め」を考案した。耐熱性の高いタングステン針を筆のように使い、輪郭にぼかしを入れることで、花の色彩を自然で柔らかな印象に仕上げる技法で、琉璃細工に新たな表現をもたらした。

宋さんは24年、シリーズ作品「十二花神」を発表した。伝統文化のイメージとバーナーを使う成形技法を融合させ、現代の美意識に合う作品に仕上げた。作品は淄博陶磁琉璃博物館や中国国家博物館で展示されたほか、今年の中国中央テレビ（CCTV）の年越し番組「春節聯歓晩会（春晩）」でも紹介され、琉璃細工が広く知られるきっかけにもなった。（記者/朱暁光）