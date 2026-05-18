生徒らに太極拳を指導する、中学校の体育教師ハオジャティ・スルアンさん（手前）。（資料写真、テケス＝新華社記者／胡虎虎）

【新華社ウルムチ5月18日】中国新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州特克斯（テケス）県の中学校で体育教師を務めるハオジャティ・スルアン（32）さんは、生徒にサッカーや体操のほか太極拳の指導も行っている。

テケス県は独特の都市構造で知られる。地域の地理や歴史を記した地方誌によると、1930年代、当時イリ地区の屯墾使（とんこんし＝農村開拓使）を務めていた邱宗浚（きゅう・そうしゅん）が、放射状の区画配置と古代中国の典籍「周易」に示された八卦図を組み合わせた都市計画を策定。建設初期は第2環状道路を中心として重点的に整備を進め、人口増加や都市の発展に伴って徐々に第4環状道路まで拡張し、完全な八卦の形をした街並み「八卦城」を完成させた。

テケス県に広がる雪景色。（資料写真、テケス＝新華社配信／劉霊波）

テケス県は広くはないが、漢族やカザフ族、モンゴル族、ウイグル族など30以上の民族が暮らしている。街の中心部にある太極壇では毎日、早朝や夕方にゆったりと体を伸ばして太極拳を練習している地元住民らの姿が見られる。

県の文化・スポーツ部門のシャクアリー・マナシ副局長は「テケスは独特な都市構造を持ち、中華文化との深い結びつきや自然な親和性を備えている。この特色を有効活用し、多くの人々と触れ合い、関わり合うべきだ」と強調。「太極拳は身体の鍛錬だけでなく、より自然に中華文化を理解する方法でもある」と話した。

テケス県で開かれた太極拳イベント。（資料写真、テケス＝新華社配信／劉霊波）

県内では現在、市民約8千人が普段から太極拳や太極剣に親しんでおり、中国の伝統的なスポーツは、すでに地域の人々の生活に溶け込んでいる。

ハオジャティさんは、太極拳は自身にとって心を落ち着かせるための修練だと紹介。「太極拳と同じように人間は、まず心を静め、安定して立ち、互いに尊重し合ってバランスを見出し、寛容な心を持って団結することを学ばなければならないと、子どもたちに教えている」と話した。（記者/孫哲、胡虎虎）