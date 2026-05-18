コーヒーに「塩」？ インスタントコーヒーを格上げする意外な隠し味を試してみた

ひとつまみの塩でコーヒーがよりおいしくなる？

コーヒーに入れるものといえばミルクや砂糖が定番ですが、なんと“ひとつまみの塩”を加えることで、よりおいしいコーヒーになるのだとか。

そこで今回は「塩なし」「ひとつまみ」「ふたつまみ」の3パターンで比較し、飲み比べてみました。

実際に飲んでみた

まずは普段通り何も加えずにコーヒーを飲むと、後を引くような深みのある苦味を感じます。コーヒーらしい香ばしさやコクがしっかりとありました。

ひとつまみの塩を加えた場合





スプーンの先に軽く乗る程度、ひとつまみの塩を加えてみました。

実際に飲んでみると、苦味の角が少し取れ、飲みやすくなった印象です。劇的な変化はありませんが、後味がマイルドになったように感じました。

入れすぎるとどうなる？

さらに同量の塩を足して合計ふたつまみにしてみると、今度は塩の存在感が一気に強くなり、コーヒー本来の深みやコクが減ってしまいました。苦味はもっとも弱くなりましたが、その分バランスが崩れ、別のドリンクを飲んでいるような気分になりました。

なぜ塩で苦味が減るの？

コーヒーに少量の塩を加えたことで苦味や酸味が減ったように感じたのは、味覚の抑制効果によるものだと言われています。苦味と塩味など、味覚を刺激する味が2つある際には、一方または両方の味が抑制されるのだそう。

塩には苦味をマイルドに感じさせる働きがあると言われているため、コーヒーが少しまろやかに感じられたのかもしれません。

これからの季節はアイスコーヒーでも◎





実際に試して分かったのは、塩ひとつまみでいつもの一杯がまろやかに変化するということ。

アイスでも試してみましたが、ホットと同様に苦味や酸味が程よく抑えられ、すっきりとした飲みやすさが際立ちます。しかし、氷の入ったグラスにコーヒーを注いだあとに塩を加えるとやや溶けにくく、味にムラを感じる場面も。少量の熱湯で塩とコーヒーをしっかり溶かしてから氷を入れると、最後までおいしく味わえるのでおすすめです。

気になった方は、ぜひ一度試してみてくださいね。