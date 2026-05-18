ヴィクトリアマイルでエンブロイダリーを勝利に導き、海外Ｇ１と合わせて「１００勝できてよかった」と喜んだクリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝は、自身のアパレルブランド「ｃｌ＿ｂｙ＿ｃ．ｌｅｍａｉｒｅ」のインスタグラムで「１００ Ｇ１」記念Ｔシャツを１００枚限定で２１日から発売することを１８日に発表した。

同インスタでは「２００３年、フランスでの初Ｇ１制覇から始まった挑戦。日本、フランス、ドバイ、イギリス、アメリカ、香港、オーストラリア―世界の舞台で積み重ねてきた１００のＧ１勝利。プライド ハーツクライ アーモンドアイ グランアレグリア イクイノックス 数々の名馬たちとともに歩んできた、長く濃密なキャリア」とつづっている。

今年はフェブラリーＳをコスタノヴァで勝つと、高松宮記念のサトノレーヴで王手をかけ、ヴィクトリアＭのエンブロイダリーで達成した。フランスの競馬メディア「パリチュルフ」では「フランスの天才ジョッキーが、キャリア通算１００回目のＧ１勝利を達成しました」とＸで祝福するなど、世界中で大きな反響となっている。