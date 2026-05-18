46歳・中村仁美、新ヘア披露「白髪染めと同時に髪の毛もカットしてもらいました」 3児の母、夫はさまぁ〜ず・大竹一樹
3児の母でフリーアナウンサーの中村仁美（46）が18日、自身のインスタグラムを更新。「白髪染めと同時に髪の毛もカットしてもらいました」と明かし、新ヘアスタイルを披露した。
【写真】「白髪染めと同時に髪の毛もカットしてもらいました」新ヘアを披露した中村仁美
投稿では、続けて「街をあるくだけで日に焼けていきます 日焼け止めも飲む日焼け止めも飲用しているのに…怖い」と悩みを吐露。ファンに向けリアルな“近況”を伝えている。
中村は2011年、お笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹（58）と結婚。翌年3月に長男、15年9月に次男、19年6月に三男の誕生を発表した。
【写真】「白髪染めと同時に髪の毛もカットしてもらいました」新ヘアを披露した中村仁美
投稿では、続けて「街をあるくだけで日に焼けていきます 日焼け止めも飲む日焼け止めも飲用しているのに…怖い」と悩みを吐露。ファンに向けリアルな“近況”を伝えている。
中村は2011年、お笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹（58）と結婚。翌年3月に長男、15年9月に次男、19年6月に三男の誕生を発表した。