【 辻希美・長女 】希空 背番号26の「可愛すぎるユニホーム」姿で『サツコレ』降臨 「26の数字は誕生日の日付だよ」
元モーニング娘。でタレントの辻希美さんと杉浦太陽さんの長女・希空さんが5月17日、自身のインスタグラムを更新。
ファッションイベント「SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING／SUMMER」に参加したことを報告しました。
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投稿では、サッカーのスペイン代表のユニフォーム姿の写真を複数枚公開。
胸元と背中には黄色い大きな数字「26」と「NOA」の文字が入ったユニフォームを着用した姿が確認できます。
また、当日のスタイリングについては「珍しく前髪なしのスタイリングだった！！普段と雰囲気違くてお気に入り」とコメント。ユニフォーム姿のほかに、白いノースリーブとワイドパンツ、光沢のあるシルバーのブーツを合わせたコーディネートも披露しました。
イベントが行われた北海道については「久しぶりの北海道でみんなに会えて嬉しかったです」と感想を述べました。
希空さんはWEB上で注目を集めており、新しいインスタグラムのアカウントは、5月18日・14時30分現在、フォロワーが115.2万人。
YouTube「希空ちゃんネル」は、登録者数が68.7万人に達しています。
【担当：芸能情報ステーション】