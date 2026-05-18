元モーニング娘。でタレントの辻希美さんと杉浦太陽さんの長女・希空さんが5月17日、自身のインスタグラムを更新。

ファッションイベント「SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING／SUMMER」に参加したことを報告しました。



【写真を見る】【 辻希美・長女 】希空 背番号26の「可愛すぎるユニホーム」姿で『サツコレ』降臨 「26の数字は誕生日の日付だよ」





投稿では、サッカーのスペイン代表のユニフォーム姿の写真を複数枚公開。

胸元と背中には黄色い大きな数字「26」と「NOA」の文字が入ったユニフォームを着用した姿が確認できます。





希空さんは「26の数字は誕生日の日付だよ」とコメントし、名前も入ったユニフォームについて「可愛すぎるユニホーム」と喜びを綴っています。





また、当日のスタイリングについては「珍しく前髪なしのスタイリングだった！！普段と雰囲気違くてお気に入り」とコメント。ユニフォーム姿のほかに、白いノースリーブとワイドパンツ、光沢のあるシルバーのブーツを合わせたコーディネートも披露しました。



イベントが行われた北海道については「久しぶりの北海道でみんなに会えて嬉しかったです」と感想を述べました。







希空さんはWEB上で注目を集めており、新しいインスタグラムのアカウントは、5月18日・14時30分現在、フォロワーが115.2万人。

YouTube「希空ちゃんネル」は、登録者数が68.7万人に達しています。



【担当：芸能情報ステーション】