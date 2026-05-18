ジンジブ<142A.T>は上昇加速しストップ高の９５０円でカイ気配となっている。前週末１５日の取引終了後に発表した２７年３月期単独業績予想で、売上高３２億１２００万円（前期比１９．５％増）、営業利益３億１１００万円（同８７．５％増）、最終利益２億９９００万円（同６４．１％増）と大幅増収増益を見込み、３期ぶりに営業最高益を更新する見通しであることが好感されている。



４月に進路情報事業であるジンジブキャリア事業をスタートさせたことが業績に貢献する。今期は就学支援事業と就職支援事業の統合・シナジー発揮を最優先とするためジンジブ事業単体の売り上げ成長は抑えられる見通しだが、同時に従業員数増員を抑制しつつ人員生産性を向上させ利益体質の強化を図る方針で、これらが業績に寄与する。



２６年３月期決算は、売上高２６億８７００万円（前の期比１２．０％増）、営業利益１億６６００万円（同２．７倍）、最終利益１億８２００万円（前の期１億８４００万円の赤字）だった。



出所：MINKABU PRESS