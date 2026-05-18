4児の母・東原亜希、娘の誕生日に“高級カメラ”をプレゼント 「生涯の趣味になりそうなものはどうせなら良いものを使って欲しい」思いも明かす
シドニー五輪柔道金メダリストの井上康生氏（48）の妻でタレントの東原亜希（43）が18日、自身のインスタグラムを更新。娘の誕生日にリクエストでカメラをプレゼントしたことを明かした。
【写真】「素敵なプレゼント」娘へ“高級カメラ”のプレゼントを報告した東原亜希
東原は「娘の誕生日にGRを といいつつ、私も兼用 私も初めて親にリクエストしたプレゼントがカメラだった。それ以来、RICHOのGX（GRと悩んだけどGRにしとけばよかった笑）やらオリンパスPENは何台買ったやら」と自身のエピソードも交えてつづり、「生涯の趣味になりそうなものはどうせなら良いものを使って欲しい 私は子どもたちの部活の写真を上手になれる人になりたいんだけど、、、使い方ちゃんと習いたいなぁ〜」と子どもたちへの思いも明かした。
コメント欄では「うちの長女（先週17歳誕生日でした）もカメラをじぃじから買って貰いました！ちなみにNikonです GRは私が欲しい」「素敵なプレゼント」などのコメントが寄せられている。
東原が娘にプレゼントしたという「RICOH GR」シリーズは、今年30周年を迎えるハイエンドコンパクトカメラシリーズで、公式ストアでの価格帯は12万8520円〜28万3800円（※5月18日時点）となっている。
【写真】「素敵なプレゼント」娘へ“高級カメラ”のプレゼントを報告した東原亜希
東原は「娘の誕生日にGRを といいつつ、私も兼用 私も初めて親にリクエストしたプレゼントがカメラだった。それ以来、RICHOのGX（GRと悩んだけどGRにしとけばよかった笑）やらオリンパスPENは何台買ったやら」と自身のエピソードも交えてつづり、「生涯の趣味になりそうなものはどうせなら良いものを使って欲しい 私は子どもたちの部活の写真を上手になれる人になりたいんだけど、、、使い方ちゃんと習いたいなぁ〜」と子どもたちへの思いも明かした。
東原が娘にプレゼントしたという「RICOH GR」シリーズは、今年30周年を迎えるハイエンドコンパクトカメラシリーズで、公式ストアでの価格帯は12万8520円〜28万3800円（※5月18日時点）となっている。