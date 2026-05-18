栃木県上三川（かみのかわ）町で親子３人が死傷した強盗殺人事件で、実行役の高校生が事件現場への移動に使ったとみられる高級外車が、現場の指示役として逮捕された横浜市の夫婦の自宅近くで目撃されていたことが分かった。

捜査関係者によると、車両は夫婦名義ではなかった。栃木県警は夫婦が第三者から車の提供を受け、高校生に貸した可能性が高いとみて捜査している。

この事件ではこれまでに横浜市港北区小机町、無職竹前海斗（２８）、妻の美結（２５）両容疑者と、相模原市と川崎市のいずれも１６歳の男子高校生４人が逮捕されている。

県警は、２番目に逮捕した相模原市の男子高校生の自宅近くの公園駐車場で、白色のセダンタイプの高級外車を発見し、押収した。高校生が無免許で運転し、事件現場へ移動したとみられている。高校生４人のうち少なくとも２人は逃走の際、この車に乗り遅れ、１人は通行人に声をかけて車に乗せてもらって近くの駅へ向かったことが新たに分かった。

竹前容疑者の自宅アパートの付近住民によると、大型連休前、この車と同じ車種で白色の外車がアパート近くの路上に止められていた。捜査関係者によると、車両は竹前容疑者ら夫婦の名義ではなかった。県警は何者かが竹前容疑者らに車を貸すなどした可能性があるとみている。

発表によると、竹前容疑者ら６人は何者かと共謀し、１４日午前９時２５分頃、上三川町上神主の会社役員男性（６８）方に侵入して金品を物色し、男性の妻・富山英子さん（６９）の胸を突き刺すなどして殺害した疑い。

竹前容疑者ら夫婦は事件現場とは離れた栃木県内の別の場所から、高校生に指示を出していたとみられる。県警は「匿名・流動型犯罪グループ（匿流（トクリュウ））」による犯行の可能性が高く、さらに上位の指示役などがいるとみて捜査を続けている。

県警は１８日午前、竹前容疑者と、４番目に逮捕された川崎市の男子高校生を宇都宮地検に送検した。