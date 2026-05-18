サイバー攻撃などによる「大規模インフラ障害」に備え、政府と東京都が昨年１２月に初開催した机上演習の取りまとめ結果が判明した。

社会経済の混乱や被害長期化への対処にあたり、復旧に必要な電源車の不足などの課題が浮き彫りとなった。政府は年内の安全保障３文書改定で、国民生活や産業活動の維持に向けた「社会全体の持続的対応能力」を柱に位置付ける方針だ。

演習は、首都圏で原因不明の大規模停電が発生したとの想定で実施された。警察や消防のほか、電力や医療、金融など主要インフラ関連事業者を含む約３００人が参加。断水や通信途絶、交通網のマヒが連鎖的に起きて多方面に被害が拡大する状況に対応した。

複数の政府関係者によると、取りまとめ結果では、関係機関が非常時の態勢に移行する基準が曖昧で、情報共有など初動段階で足並みがそろわないなどの課題が挙げられた。

電源車や給水車の派遣先についても、緊急性などを踏まえ優先順位を平時から決めておく必要性が浮かび上がった。電源車などの不足に加え、行政と民間で保有台数を十分把握していない実態も明らかになった。医療機関や企業との間で、自然災害を前提に締結している物品や燃料の供給協定について、自然災害によらないインフラ障害でも適用できるよう見直すことも検討課題となる。

障害の原因や復旧が不透明な中で、政府や地方自治体、民間業者による積極的な情報発信が重要となることも明記した。

政府は近く、全国の自治体を対象とするオンライン説明会を開催し、分析結果を周知する。政府が創設を目指す経済安保を専門とする調査研究機関で、想定しうるシナリオや対処の在り方を検討する。４月２８日に開いた関係省庁会議では、阪田渉官房副長官補が民間事業者の実態把握を急ぐよう指示した。

大規模インフラ障害への備えは、有事に長く戦い続ける継戦能力に直結することから、政府は整備を重点的に進める考えだ。ロシアによるウクライナ侵略では、電力や通信など主要インフラ施設が攻撃を受けてもウクライナ国内での生活や経済が一定程度維持されており、長期戦に耐える背景の一つともなっている。

政府は２０２２年に改定した国家安保戦略で「有事の際の持続的な対応能力を確保する」と明記した。年内の３文書改定では、「自衛隊の継戦能力の確保」の前提となる国民生活や産業活動の維持の必要性を明確化する。