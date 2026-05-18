プロ野球・ハヤテベンチャーズ静岡は18日、元中日・石川翔投手との契約合意を発表しました。

石川投手は17年ドラフト2位で 青藍泰斗高から中日に入団。1軍登板は18年の1登板のみにとどまりました。25年シーズンは2軍でリリーフとして19試合に登板し、防御率7.71という成績。オフに戦力外となり、その後メキシカンリーグのサルティーヨ・サラペメーカーズに入団していました。

石川投手は球団を通じ、「もう一度、野球に挑戦できる環境を与えてくださったハヤテベンチャーズ静岡の皆様には、心から感謝しています」とコメントを発表。さらに「もう一度12球団の舞台に返り咲くことが目標ですが、このチームでプレーさせていただくからには『勝ち』にこだわってプレーしていきたいです。その先に、12球団復帰という目標が見えてくると思っています」とつづりました。

石川投手が所属したメキシカンリーグの同チームには、昨オフにロッテを戦力外となった国吉佑樹投手も同日入団。しかし国吉投手も4月末に、オイシックス新潟アルビレックスBCへの入団が発表されました。