インスタグラムを更新

女子ゴルフで国内ツアー通算1勝をマークしているセキ・ユウティン（ミツウロコグループホールディングス）が、自身のインスタグラムでイベントの模様を公開した。参加者との交流に、ファンから様々な声が上がった。

「今日はユウティン先生です Descente Golf CHILL CAMP」と記したセキ。ポロシャツに白のスカート、リボンというコーディネートだった。真剣にスイングするシーンや参加者とハイタッチしているとみられる場面など、イベントを楽しんだようだ。

投稿に対し、ファンからは様々な声が上がった。

「試合とは一味違う優しい笑顔」

「綺麗です…見惚れてしまいました」

「ウェアとお揃いのリボンもとても似合ってます」

「びっくりするくらいかわいい」

「こんな先生に教えてもらいたい」

セキは福井生まれで中国育ち。2022年のゴルフ5レディスでレギュラーツアー初優勝を果たしており、インスタグラムのフォロワー数は9.5万人を誇る人気者。5月21日開幕のブリヂストンレディスにエントリーしている。



（THE ANSWER編集部）