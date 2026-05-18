セキ・ユウティン【写真：REX/アフロ】

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インスタグラムを更新

　女子ゴルフで国内ツアー通算1勝をマークしているセキ・ユウティン（ミツウロコグループホールディングス）が、自身のインスタグラムでイベントの模様を公開した。参加者との交流に、ファンから様々な声が上がった。

「今日はユウティン先生です　Descente Golf CHILL CAMP」と記したセキ。ポロシャツに白のスカート、リボンというコーディネートだった。真剣にスイングするシーンや参加者とハイタッチしているとみられる場面など、イベントを楽しんだようだ。

　投稿に対し、ファンからは様々な声が上がった。

「試合とは一味違う優しい笑顔」
「綺麗です…見惚れてしまいました」
「ウェアとお揃いのリボンもとても似合ってます」
「びっくりするくらいかわいい」
「こんな先生に教えてもらいたい」

　セキは福井生まれで中国育ち。2022年のゴルフ5レディスでレギュラーツアー初優勝を果たしており、インスタグラムのフォロワー数は9.5万人を誇る人気者。5月21日開幕のブリヂストンレディスにエントリーしている。

（THE ANSWER編集部）