俳優の鈴木一真(57)が18日、自身のインスタグラムを更新し、俳優・青木崇高(46)との2ショットを公開した。



【写真】めっちゃアメリカ感 ヒゲおじさん2ショなのにカッコイイ！

鈴木は「A few unforgettable days in LA with one of my favorite actots, #MunetakaAoki」(大好きな俳優・青木崇高とのLAでの忘れられない数日)と英語でコメント。続けて日本語でも「多忙を極める #青木崇高くんがLAにやって来ました。」と伝えた。



ハンバーガーを楽しんだり、ロサンゼルスを観光する様子、ドジャースタジアムでの大谷翔平選手のバッティングの動画なども掲載。「限られた日程で時差ボケと戦いながらも、大谷さんの完封勝利やホームランを始め、LAを思いきりエンジョイしていました。その姿を見ていたら、僕もどこか旅に出たくなりました!」としっかり旅を満喫していたことも報告した。



鈴木は2014年に文化庁新進芸術家海外研修制度でロサンゼルスに留学、その後は米国を拠点に活動している。青木とは映画「LIMIT OF LOVE 海猿」(2005年)などで共演していた。



（よろず～ニュース編集部）