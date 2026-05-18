Number_i、アメリカの名門音楽レーベル・Atlantic Recordsとのレーベル契約を発表。グローバルな活躍に期待

Number_i（ナンバーアイ）が、この度世界的なスターを数多く輩出してきたアメリカの名門音楽レーベル・Atlantic Records（アトランティック・レコード）と、レーベル契約を締結したことを発表。Atlantic Recordsとのメジャーレーベル契約を果たしたことで、グローバルリリースおよび世界規模での音楽展開に向けた体制が整った。

Atlantic Recordsは、Warner Music Groupの一大レーベルであり、Aretha Franklin（アレサ・フランクリン）、Led Zeppelin（レッド・ツェッペリン）といったレジェンドアーティストから、Ed Sheeran（エド・シーラン）、Bruno Mars（ブルーノ・マーズ）、ROSE（ロゼ）といった世界のトップスターを擁するレーベル。この歴史あるラインナップにNumber_iが名を連ねることになる。

メンバーは今春ロサンゼルスにあるAtlantic Records本社を訪れ、既にアメリカでの楽曲制作にも着手しているとのこと。新たなフェーズに突入した彼らがどのような楽曲を届けてくれるのか注目だ。

※ROSEのEはアクサン・テギュつきが正式表記

【Number_iコメント】

撮影：David Dickenson

今回、アメリカのレーベルAtlantic Recordsと契約させていただきました。Atlantic Recordsと共に僕たちの幅がどこまで広がるのか今から楽しみです！僕たちの楽曲が多くの人たちに届けられるよう頑張ります。今後とも応援よろしくお願いします！

Number_iは2024年のデビュー当初から海外での活動にも積極的で、同年4月にはアメリカ・カリフォルニア州にて開催の世界最大級の音楽フェスティバル「Coachella Valley Music and Arts Festival（コーチェラ・バレー・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバル）2024」内で「88rising（エイティーエイト・ライジング）」が主催した特別ステージに出演。翌年には88rising主催の音楽フェスティバル「HEAD IN THE CLOUDSLOS ANGELES（ヘッド・イン・ザ・クラウズ・ロサンゼルス）2025」にも出演を果たした。

今年2月には米国を拠点とする「WME（William Morris Endeavor）」とエージェント契約を締結。これはNumber_iの海外における活動展開を見据えたもので、今回のAtlantic Recordsとの契約もふまえ、今後さらなるグローバルな活躍が期待される。