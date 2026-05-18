セルティックの逆転優勝に繋がった疑惑のVAR判定を巡って大騒動 スコットランドでは主審の個人情報を晒した男性が逮捕されることに
FW前田大然の決勝ゴールもあり、15日に行われたスコティッシュ・プレミアシップ最終節で首位ハーツに勝利して逆転優勝を決めたセルティック。
ハーツを撃破したパフォーマンスは見事だったが、大きなポイントとなったのが前節のマザーウェル戦だ。このゲームは終盤まで2-2の同点だったが、後半アディショナルタイムにペナルティエリアの競り合いでマザーウェルの選手にハンドがあったと判定され、セルティックにPKが与えられる一幕があった。
この判定が優勝争いに大きく影響したのは間違いなく、ハーツのサポーターとしては到底受け入れられない判定だったことだろう。
英『Daily Mail』によると、その怒りが暴走してしまったようだ。スコットランドでは19歳の男性がビートン主審の住所など個人情報をSNS上に晒したとして、逮捕・起訴されるトラブルが起きている。
またビートン主審とその家族は安全のため、自宅周囲を警察が警備することにもなったようで、あのVAR判定が大きな騒動となっている。
Here's the incident that resulted in Celtic's winning penalty at Fir Park, following a VAR check!— Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) May 13, 2026
Motherwell vs Celtic & Hearts vs Falkirk reaction | Sky Sports Football nowpic.twitter.com/kwFO6mOH7t