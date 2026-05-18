FW前田大然の決勝ゴールもあり、15日に行われたスコティッシュ・プレミアシップ最終節で首位ハーツに勝利して逆転優勝を決めたセルティック。



ハーツを撃破したパフォーマンスは見事だったが、大きなポイントとなったのが前節のマザーウェル戦だ。このゲームは終盤まで2-2の同点だったが、後半アディショナルタイムにペナルティエリアの競り合いでマザーウェルの選手にハンドがあったと判定され、セルティックにPKが与えられる一幕があった。





Here's the incident that resulted in Celtic's winning penalty at Fir Park, following a VAR check!



Motherwell vs Celtic & Hearts vs Falkirk reaction | Sky Sports Football nowpic.twitter.com/kwFO6mOH7t — Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) May 13, 2026

セルティックはこのPKを沈めて3-2と劇的勝利を収め、逆転優勝への望みを繋ぐことになったわけだが、あのハンドの判定については今も議論がある。主審のジョン・ビートンはVARの映像をチェックしてからハンドの判定を下したが、マザーウェルのサム・ニコルソンの手に当たったのか、頭だったのか分かりづらい。この判定が優勝争いに大きく影響したのは間違いなく、ハーツのサポーターとしては到底受け入れられない判定だったことだろう。英『Daily Mail』によると、その怒りが暴走してしまったようだ。スコットランドでは19歳の男性がビートン主審の住所など個人情報をSNS上に晒したとして、逮捕・起訴されるトラブルが起きている。またビートン主審とその家族は安全のため、自宅周囲を警察が警備することにもなったようで、あのVAR判定が大きな騒動となっている。